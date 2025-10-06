Las ventas iniciales de Ghost of Yōtei son muy buenas

Aunque por el momento no tenemos información oficial por parte de PlayStation, todo indica a que Ghost of Yōtei es un éxito en ventas. Los primeros reportes apuntan a que la secuela de Sucker Punch ha gozado de un gran desempeño en sus primeros días en el mercado, lo cual deja en claro el gran trabajo de los desarrolladores.

De acuerdo con Chris Dring, analista de The Game Business, las ventas físicas de Ghost of Yōtei en Reino Unido han sido muy positivas. El trabajo de Sucker Punch logró superar lo que EA Sports FC 26 generó durante el mismo tiempo, y triplicó lo que Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 consiguió en este periodo. Esto fue lo que comentó Dring al respecto:

“El lanzamiento en caja de Ghost of Yotei en el Reino Unido es realmente bueno. Es el número 1, lo que significa que superó la segunda semana de EA Sports FC 26 (!) y vendió casi el triple que Mario Galaxy 1 + 2 en Switch”.

The UK boxed launch for Ghost of Yotei is really, really good. It is No.1, which means it beat the second week of EA Sports FC 26 (!) and sold almost 3x what Mario Galaxy 1 + 2 on Switch did.



¿Un éxito en proceso?

Ahora, Dring también ha mencionado que las ventas físicas de Ghost of Yōtei en Reino Unido son 40% menos en comparación con lo que generó Ghost of Tsushima en su momento. Si bien esto puede sonar negativo, recordemos qué, en los últimos cinco años, los hábitos de consumo han cambiado, y el mercado se inclina cada vez más por el formato digital, algo que no se toma en consideración en esta ocasión,

Sabemos que las ventas físicas de PlayStation han disminuido sustancialmente en los últimos trimestres, por lo que Ghost of Yōtei simplemente es un caso más en el reducido interés general del público por el contenido físico. Sin embargo, las ventas digitales van aumentando, por lo que el título de Sucker Punch seguramente tuvo un mejor desempeño en este apartado.

Ghost of Yōtei llegó al PS5 el pasado 2 de octubre, y es probable que tengamos que esperar hasta que Sony comparta su siguiente reporte trimestral cuando tengamos información concreta sobre el desempeño comercial de esta entrega. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de este título. De igual forma, así le fue en calificaciones a este título.

Nota del Autor:

Ghost of Yōtei merece todo el reconocimiento que ha ganado en los últimos días. El título es increíble, y nos ofrece una experiencia que todos los usuarios del PlayStation 5 deben de disfrutar este año. Incluso si el juego no llega a ser el éxito esperado, queda claro que Sucker Punch es un fantástico estudio.

