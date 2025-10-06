    Una de las mejores películas de terror llegará pronto a HBO Max en México

    A día de hoy el mundo del streaming es uno de los más exitosos en el mundo del entretenimiento, ya que al pagar mínimas cuotas, los usuarios pueden ver mucho contenido que engloba películas, series, documentales, caricaturas, partidos en vivo y mucho más de manera mensual. Obviamente los filmes más consagrados suelen lanzarse en los servicios; y ahora una cinta muy premiada y aclamada será parte de cierto catálogo.


    Los suscriptores de HBO Max en México podrán disfrutar de La Sustancia, una de las películas de terror más comentadas de 2024. La cinta no solo revitalizó la carrera de Demi Moore, sino que también ofreció un enfoque original al subgénero de body horror, combinando imágenes grotescas con una narrativa inquietante que generó gran conversación entre críticos y espectadores.

    La historia sigue a Elisabeth Sparkle, una estrella de televisión en decadencia que, tentada por la idea de crear un alter ego más joven y perfecta, consume un suero clandestino que divide células y da origen a Sue, una versión idealizada de sí misma. Sin embargo, los efectos secundarios del experimento son inesperados y aterradores, dando vida a La Sustancia de manera literal y metafórica.

    Dirigida por Coralie Fargeat, la película destaca por su mezcla de subgéneros de terror y su capacidad para incomodar sin recurrir a sustos tradicionales. Estrenada en el Festival de Cine de Cannes,recibió elogios por las actuaciones de Moore y Margaret Qualley, así como por su guion, maquillaje, peinado y fotografía. La interpretación de Moore incluso le valió un Globo de Oro y la acercó al Oscar.

    Más allá del terror explícito, la película plantea una reflexión sobre la hipersexualización femenina en los medios audiovisuales, abordando un tema actual con una propuesta visual perturbadora y audaz. HBO Max confirmó que La Sustancia estará disponible en su catálogo el 10 de octubre de 2025 en México y Latinoamérica. Por lo que los fans estarán atentos para presenciarla en su estreno.

    Vía: XTK

    Nota del autor: Definitivamente es momento ver esta película, ya que no le di su oportunidad en el cine. Esperemos no sea tan terrorífica.

