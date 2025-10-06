Presentan nueva iniciativa de plan celular en México

Propuesta que los usuarios aceptarían con gusto

En la actualidad todas las personas cuentan con un celular debido a que es un método necesario para estar en contacto con familiares y seres queridos, razón por la cual la mayoría de habitantes contratan un plan que se adecue a sus posibilidades de pago. En México el teléfono ya es un accesorio fundamental del ciudadano, y por eso hay propuestas que llegan de manera frecuente para que el usuario se adapte a los tiempos que corren.

Una nueva propuesta legislativa podría transformar la forma en que operan los servicios de telefonía móvil en el país. El diputado Pablo Vázquez Ahuet , de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reformar el artículo 185 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de fortalecer los derechos de los consumidores y ofrecer mayor control a los usuarios sobre sus contratos.

Entre las modificaciones más destacadas se encuentra el derecho a establecer un límite de gasto definido por el usuario , sin importar la modalidad del servicio. Esto permitiría evitar cobros adicionales no autorizados, sin generar costos extra. Además, se propone que los usuarios puedan cancelar su contrato sin penalizaciones en caso de que el servicio no cumpla con los estándares de calidad establecidos por la autoridad reguladora, siempre y cuando cubran adeudos pendientes.

La iniciativa también busca que el saldo no utilizado no expire , retomando una práctica que beneficiaría especialmente a quienes utilizan esquemas de prepago. Por otro lado, una vez concluido el contrato o liquidado el costo del equipo, los usuarios podrían desbloquear sus dispositivos de forma inmediata y por medios electrónicos, eliminando la necesidad de acudir físicamente a una sucursal.

De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) , miles de usuarios presentan quejas cada año relacionadas con fallas en el servicio, cobros indebidos y problemas en la atención. Con esta reforma, actualmente turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, se busca establecer un marco más justo y transparente para los consumidores de telefonía móvil en el país.

Vía: XTK

Nota del autor: Quizá sea una opción que le convenga a la mayoría de usuarios. Aunque claro, la propuesta tomará tiempo en aprobarse.