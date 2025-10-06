    Presentan nueva iniciativa de plan celular en México

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS06/10/2025 7:44 p. m.

    Propuesta que los usuarios aceptarían con gusto

    En la actualidad todas las personas cuentan con un celular debido a que es un método necesario para estar en contacto con familiares y seres queridos, razón por la cual la mayoría de habitantes contratan un plan que se adecue a sus posibilidades de pago. En México el teléfono ya es un accesorio fundamental del ciudadano, y por eso hay propuestas que llegan de manera frecuente para que el usuario se adapte a los tiempos que corren.

    Una nueva propuesta legislativa podría transformar la forma en que operan los servicios de telefonía móvil en el país. El diputado Pablo Vázquez Ahuet, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reformar el artículo 185 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de fortalecer los derechos de los consumidores y ofrecer mayor control a los usuarios sobre sus contratos.

    Entre las modificaciones más destacadas se encuentra el derecho a establecer un límite de gasto definido por el usuario, sin importar la modalidad del servicio. Esto permitiría evitar cobros adicionales no autorizados, sin generar costos extra. Además, se propone que los usuarios puedan cancelar su contrato sin penalizaciones en caso de que el servicio no cumpla con los estándares de calidad establecidos por la autoridad reguladora, siempre y cuando cubran adeudos pendientes.

    La iniciativa también busca que el saldo no utilizado no expire, retomando una práctica que beneficiaría especialmente a quienes utilizan esquemas de prepago. Por otro lado, una vez concluido el contrato o liquidado el costo del equipo, los usuarios podrían desbloquear sus dispositivos de forma inmediata y por medios electrónicos, eliminando la necesidad de acudir físicamente a una sucursal.

    De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), miles de usuarios presentan quejas cada año relacionadas con fallas en el servicio, cobros indebidos y problemas en la atención. Con esta reforma, actualmente turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, se busca establecer un marco más justo y transparente para los consumidores de telefonía móvil en el país.

    Vía: XTK

    Imagen

    Nota del autor: Quizá sea una opción que le convenga a la mayoría de usuarios. Aunque claro, la propuesta tomará tiempo en aprobarse.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Presentan nueva iniciativa de plan celular en México
    Presentan nueva iniciativa de plan celular en México
    Prohíben las bebidas energéticas a menores en México
    Prohíben las bebidas energéticas a menores en México
    Xbox responde a los rumores de la consola cancelada
    Xbox responde a los rumores de la consola cancelada
    Demon Slayer llegará a la TV abierta de México
    Demon Slayer llegará a la TV abierta de México
    Una de las mejores películas de terror llegará pronto a HBO Max en México
    Una de las mejores películas de terror llegará pronto a HBO Max en México
    Las ventas iniciales de Ghost of Yōtei son muy buenas
    Las ventas iniciales de Ghost of Yōtei son muy buenas
    Mina the Hollower retrasa su lanzamiento
    Mina the Hollower retrasa su lanzamiento
    Minecraft confirma DLC inspirado en Dragon Ball Z
    Minecraft confirma DLC inspirado en Dragon Ball Z
    Cine de México regalará pósters de Chainsaw Man por la película
    Cine de México regalará pósters de Chainsaw Man por la película
    Revelan nuevos personajes para Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    Revelan nuevos personajes para Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    La portátil de Xbox se habría cancelado, y esta es la razón
    La portátil de Xbox se habría cancelado, y esta es la razón
    Discord sufre filtración masiva de datos
    Discord sufre filtración masiva de datos
    Nintendo demanda a moderador de sitio pirata por millones de dólares
    Nintendo demanda a moderador de sitio pirata por millones de dólares
    El remake de Silent Hill 2 llegaría a Nintendo Switch 2
    El remake de Silent Hill 2 llegaría a Nintendo Switch 2
    Un juego nuevo de Peter Pan ya estaría en desarrollo
    Un juego nuevo de Peter Pan ya estaría en desarrollo
    Nueva serie de Batman cambia por completo a Joker
    Nueva serie de Batman cambia por completo a Joker
    Nuevo parche de Borderlands 4 crea más problemas
    Nuevo parche de Borderlands 4 crea más problemas
    R-Type DX: Music Encore es anunciado oficialmente
    R-Type DX: Music Encore es anunciado oficialmente
    Revelan el rendimiento de Pac-Man World 2 Re-PAC
    Revelan el rendimiento de Pac-Man World 2 Re-PAC
    Ésta es la nueva estafa de WhatsApp en México
    Ésta es la nueva estafa de WhatsApp en México
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo