Logran correr Final Fantasy XVI en Nintendo 3DS

    Parece broma, pero ya pasaron catorce años desde el lanzamiento de la consola Nintendo 3DS, misma que trajo varios juegos a la mesa que fueron queridos por millones de usuarios en el mundo, aunque todo eso quedó en el olvido cuando se lanzó Switch en el 2017. Sin embargo, hay fanáticos que siguen dándole uso a la portátil, y en estos momentos se han metido a sus entrañas para programar sus propios títulos o ports de algunos muy famosos.

    Un entusiasta de Final Fantasy ha logrado lo impensable: jugar FF XVI en 3DS. Un seguidor de la saga decidió llevar el título más reciente a una plataforma para la que nunca fue planeado. Lo cual está llamando la atención de miles de usuarios a lo largo del mundo de internet.

    La hazaña no consiste en una adaptación oficial, sino en una solución mediante streaming. El usuario de Reddit conocido como Kragwulf configuró su New 2DS XL para transmitir la versión de PC, aprovechando la aplicación Moonlight. De esta manera, la consola portátil actúa como pantalla y control remoto, permitiendo jugar a través de la red local.

    Según Kragwulf, la experiencia resulta sorprendentemente fluida, siempre que el jugador tolere la resolución reducida y el tamaño de la pantalla. Aunque no se trata de la forma más cómoda ni visualmente impactante de disfrutar el juego, demuestra la creatividad y dedicación de la comunidad para llevar sus títulos favoritos a lugares insospechados.

    Este curioso experimento llega en un momento en que Square Enix apuesta por expandir su presencia en distintas plataformas, lo que ha reavivado el entusiasmo entre los fans. Si bien Final Fantasy XVI no tiene planes oficiales de llegar ni siquiera a Switch 2, este proyecto casero muestra que, para los verdaderos seguidores, no hay límites al momento de jugar.

    No está de más decir, que el juego número 16 no fue el más exitoso. Lo cual puede traer consecuencias duras.

    Nota del autor: Recuerdo que también han logrado correr emulador de N64 en la consola. Y Nintendo dice que no podía ni con el GBA.

