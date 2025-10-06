    Prohíben las bebidas energéticas a menores en México

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS06/10/2025 6:33 p. m.

    Los menores de edad ya no podrán tomarlas

    Desde hace algún tiempo se ha estado hablando mucho sobre los efectos que pueden traer las bebidas energéticas, aquellas que pueden ayudar a quienes necesitan mantenerse despiertos a altas horas de la noche o que las necesitan para estar activos en el ejercicio físico. Sin embargo, estas se elaboran pensadas para un consumidor adulto, y muchos reportes indican que los menores de edad también las toman, incluso a manera de refresco, por lo que en México ya se están tomando las medidas necesarias.

    La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la venta, distribución y suministro de bebidas energizantes a menores de 18 años en cualquier tipo de establecimiento, plataforma en línea o canal de promoción. La medida fue avalada el 30 de septiembre de 2025 y establece sanciones de hasta 2 mil UMAs, equivalentes a $226, 280 MXN, para quienes infrinjan la normativa.

    La reforma define a las bebidas energizantes como aquellas no alcohólicas que contienen mezclas de cafeína, taurina, glucuronolactona, tiamina u otras sustancias con efectos estimulantes. Además, la Secretaría de Salud tendrá la facultad de ampliar la lista de compuestos y, en un plazo de 180 días, emitir la Norma Oficial Mexicana que establecerá categorías, concentraciones máximas y especificaciones técnicas para su identificación. Una vez que entre en vigor, la venta a menores será ilegal, y el gobierno implementará campañas informativas junto a la SEP y el Consejo de Salubridad General para advertir sobre los riesgos al ingerir.

    La decisión se respalda en estudios que documentan efectos adversos. Un análisis de la Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia) de 2014 reveló que sustancias comunes como la cafeína y la taurina pueden causar taquicardias, problemas cardiovasculares y respiratorios, e incluso favorecer enfermedades como la endometriosis. En tribuna, Abigail Arredondo (PRI) recordó que la Secretaría de Salud ha advertido que estas bebidas generan una falsa percepción de rendimiento físico y mental, provocando hiperestimulación del sistema nervioso, insomnio y ansiedad.

    Por su parte, personas como el legislador José Mario Iñiguez Franco (PAN) advirtió sobre el aumento en el consumo de estas bebidas entre adolescentes europeos, que pasó del 40.4% al 47.7% entre 2014 y 2023. Alertó que la tendencia podría replicarse en México si no se frena la publicidad que las asocia con el deporte, la diversión o la aceptación social. Con apoyo mayoritario en la Cámara, la iniciativa avanza como una medida de salud pública para proteger a menores de edad.

    Vía: XTK

    Imagen

    Nota del autor: Con esto en mente, seguramente deberán pedir identificación al momento de comprar en tiendas de conveniencia. Aunque en los super mercados será más complicado de revisar.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Prohíben las bebidas energéticas a menores en México
    Prohíben las bebidas energéticas a menores en México
    Demon Slayer llegará a la TV abierta de México
    Demon Slayer llegará a la TV abierta de México
    Una de las mejores películas de terror llegará pronto a HBO Max en México
    Una de las mejores películas de terror llegará pronto a HBO Max en México
    Las ventas iniciales de Ghost of Yōtei son muy buenas
    Las ventas iniciales de Ghost of Yōtei son muy buenas
    Mina the Hollower retrasa su lanzamiento
    Mina the Hollower retrasa su lanzamiento
    Minecraft confirma DLC inspirado en Dragon Ball Z
    Minecraft confirma DLC inspirado en Dragon Ball Z
    Cine de México regalará pósters de Chainsaw Man por la película
    Cine de México regalará pósters de Chainsaw Man por la película
    Revelan nuevos personajes para Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    Revelan nuevos personajes para Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    La portátil de Xbox se habría cancelado, y esta es la razón
    La portátil de Xbox se habría cancelado, y esta es la razón
    Discord sufre filtración masiva de datos
    Discord sufre filtración masiva de datos
    Nintendo demanda a moderador de sitio pirata por millones de dólares
    Nintendo demanda a moderador de sitio pirata por millones de dólares
    El remake de Silent Hill 2 llegaría a Nintendo Switch 2
    El remake de Silent Hill 2 llegaría a Nintendo Switch 2
    Un juego nuevo de Peter Pan ya estaría en desarrollo
    Un juego nuevo de Peter Pan ya estaría en desarrollo
    Nueva serie de Batman cambia por completo a Joker
    Nueva serie de Batman cambia por completo a Joker
    Nuevo parche de Borderlands 4 crea más problemas
    Nuevo parche de Borderlands 4 crea más problemas
    R-Type DX: Music Encore es anunciado oficialmente
    R-Type DX: Music Encore es anunciado oficialmente
    Revelan el rendimiento de Pac-Man World 2 Re-PAC
    Revelan el rendimiento de Pac-Man World 2 Re-PAC
    Ésta es la nueva estafa de WhatsApp en México
    Ésta es la nueva estafa de WhatsApp en México
    FBC: Firebreak recibe una última oportunidad
    FBC: Firebreak recibe una última oportunidad
    El Modo IA de Google llega en español
    El Modo IA de Google llega en español
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo