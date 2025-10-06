Xbox responde a los rumores de la consola cancelada

Aún no se van a retirar del mercado

En los últimos días, circularon rumores en internet que aseguraban que Microsoft cancelaría sus planes para la próxima generación de consolas Xbox. Sin embargo, la compañía salió a aclarar la situación y confirmó que continúa “invirtiendo activamente” en futuros dispositivos diseñados, desarrollados y fabricados por la empresa, descartando así cualquier cancelación.

La declaración oficial fue compartida recordando a los seguidores el anuncio de junio pasado, cuando Microsoft reveló que está trabajando junto a AMD en el desarrollo de nuevo hardware. Sarah Bond, presidenta de la división gaming, explicó en ese momento que ambas compañías colaborarán en el diseño conjunto de silicio para una cartera de dispositivos que incluirá las consolas de próxima generación, tanto para el hogar como para experiencias portátiles. Además, en febrero de 2024, Bond adelantó que la próxima consola ofrecerá “el mayor salto técnico que jamás haya visto en una generación de hardware”.

El origen de los rumores provino de un miembro del foro NeoGAF, conocido como SneakersSO, quien comentó que los planes para el futuro hardware de Xbox habían pasado de ser “muy concretos” a “inciertos”. Estas declaraciones fueron malinterpretadas y amplificadas en redes sociales, generando la idea errónea de que Microsoft abandonaría por completo el desarrollo de consolas. La fuente también mencionó que la empresa podría enfocar más recursos en sus franquicias clave como Call of Duty, World of Warcraft, Minecraft, Candy Crush y Forza Horizon, además de expandir el Cloud Gaming para impulsar las suscripciones a Game Pass.

Tom Warren, periodista especializado en noticias de Xbox, respaldó que la fuente tenía información confiable, lo que ayudó a que el rumor se propagara rápidamente antes de que Microsoft emitiera su aclaración oficial. Con esta declaración, la compañía reafirma su compromiso con el hardware y desmiente los reportes que daban por terminado el negocio de la empresa en venta de hardware.

Vía: Gamespot

Nota del autor: Definitivamente no es el mejor momento para la compañía, ya que muchos cancelaron sus membresías. Y dar el paso a la venta de nuevo hardware parece arriesgado.