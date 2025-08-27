    Nuevo tráiler de la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon

    Aunque ya tiene la soga sobre el cuello, la serie de The Walking Dead: Daryl Dixon está más que lista para el estreno de su tercera temporada. De esta forma, recientemente se compartió un nuevo tráiler de los siguientes episodios de este spin-off, el cual nos muestra una clara inspiración en el western, algo que los actores y escritores han querido explorar desde hace tiempo.

    La tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon estará disponible a partir del 7 de septiembre en AMC, y considerando que los nuevos capítulos fueron anunciados a principios del año pasado, los fans han esperado bastante tiempo para ver de regreso a Norman Reedus. 

    Daryl Dixon y el western

    En una entrevista con Collider, David Zabel, creador de esta serie spin-off de The Walking Dead, reveló que una de las principales inspiraciones para la tercera temporada es el western, lo cual tiene sentido, considerando que el personaje de Daryl Dixon es uno que ha estado asociado con este género desde hace tiempo. Esto fue lo que Zabel comentó al respecto:

    “Incluso en la base de la trama tenemos a forasteros que llegan a un pueblo extraño. Hay ecos clarísimos del hombre sin nombre de Clint Eastwood, con personajes que se ven envueltos en conflictos locales que terminan cruzándose con sus propios objetivos. Queríamos rescatar plantillas del western en general, y del spaghetti western en particular”.

    Considerando que la aventura de la serie lleva a los protagonistas a Europa, en la tercera temporada visitarán España, en donde muchas películas del spaghetti western fueron filmadas. De esta forma, el homenaje al género va más allá de lo que muchos fans verán en solo unos días.

    El final de la serie

    Lamentablemente, The Walking Dead: Daryl Dixon tiene los días contados, y es que se ha confirmado que esta historia llegará a su fin con una cuarta temporada. Si bien aún es muy temprano para hablar sobre esto, queda claro que la historia se dirige a una conclusión, pero no a un final. Uno de los objetivos de AMC es realizar un crossover entre todas sus series de The Walking Dead, por lo que el fin de Norman Reedus con este papel claramente no terminará.

    Te recordamos que la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon llegará a AMC y AMC+ el 7 de septiembre del 2025. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre el final de la serie. De igual forma, este será el siguiente trabajo del creador de The Walking Dead. 

