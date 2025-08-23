    Creador de The Walking Dead revela su nuevo cómic

    Tras el éxito multimedia de The Walking Dead e Invencible, uno pensaría que Robert Kirkman está más que listo para retirarse. Sin embargo, el renombrado autor de cómics está lejos de dejar la pluma, y es que por fin ha revelado su siguiente gran proyecto, el cual nos dará la oportunidad de conocer a una tribu de orcos en un mundo de fantasía violento. Estamos hablando de Skinbreaker.

    Skybound, editorial fundada por Kirkman, e Image Comics han revelado el primer tráiler de Skinbreaker, cuyo primer número estará disponible en Estados Unidos el próximo 24 de septiembre. Si bien por el momento no hay información sobre un lanzamiento en otros países, solo es cuestión de tiempo antes de que este cómic llegue a México y América Latina.

    ¿Qué es Skinbreaker?

    Skinbreaker nos presenta a un grupo de orcos que deben sobrevivir a un despiadado mundo de fantasía. El personaje principal es Enor, quien ha guiado a su tribu durante innumerables estaciones, pero su tiempo como Jefe está llegando a su fin. Esto da pie a un viaje generacional, en donde este líder debe de ver si su hijo, Anok, tiene lo necesario para tomar su rol y poseer la legendaria espada de Skinbreaker

    Si bien la historia será de Kirkman, las ilustraciones están en manos de David Finch, quien ha trabajado en series de Batman, Wonder Woman, así como en varios cómics de Marvel. Recuerda, Skinbreaker estará disponible a partir del 24 de septiembre. En temas relacionados, AMC cancela spin-off de The Walking Dead. De igual forma, puedes conocer más sobre el juego de Invencible aquí

