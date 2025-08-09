AMC cancela spin-off de The Walking Dead

Aunque la serie principal de The Walking Dead llegó a su fin hace un par de años, este universo ha crecido desde entonces. Por medio de diferentes spin-offs, el mundo creado por Robert Kirkman se ha expandido de diferentes formas. Sin embargo, todo tiene un fin, y se ha confirmado que la serie de Daryl Dixon, protagonizada por Norman Reedus, llegará a su fin, aunque su personaje parece que aún tiene un futuro.

Durante un panel en la pasada edición de la San Diego Comic-Con, AMC confirmó que la serie de Daryl Dixon llegará a su fin con la cuarta temporada. Sin embargo, este no será el final de la historia del personaje, ya que se ha confirmado que Dead City tendrá una nueva temporada, una que promete ser el punto de partida para un crossover masivo en donde todos los personajes de The Walking Dead se volverán a reunir

El futuro de The Walking Dead

Junto a Daryl Dixon y Dead City, la tercera serie spin-off de The Walking Dead es The One Who Lives. Si bien los protagonistas de cada producción están en partes diferentes del mundo, AMC planea reunirlos, con los personajes de Negan y Maggie siendo el punto focal de esta historia. Esto fue lo que comentó Scott M. Gimple, productor en AMC, al respecto:

“Cuando se trata de algo como un crossover entre los nuevos spinoffs, sí, la verdad es que tengo sueños de fusionar todo esto, y he puesto pequeñas migas de pan para que eso ocurra, pero nunca se sabe exactamente cuándo y cómo debido a un montón de razones.



Tengo ideas locas que no tienen nada que ver con nada de eso. Me gusta hacer ambas cosas, pero creo que hemos puesto énfasis en lo experimental. Me encantaría volver a los orígenes de la franquicia. Dead City es además lo mejor para volver a esos primeros compases de The Walking Dead”.

Aunque por el momento no hay una confirmación oficial por parte de AMC, todo indica a que el crossover de The Walking Dead está en camino, y solo es cuestión de tiempo antes de volver a estos personajes. Te recordamos que la serie de Daryl Dixon llegará a su fin con la cuarta temporada. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta serie aquí.

Vía: Vandal