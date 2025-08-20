Liberan nuevo gameplay lleno de acción de Den of Wolves

Uno de los más esperados de los próximos años

Esta semana la industria está llena de anuncios, pues hace tan solo pocas horas vimos un nuevo Nintendo Direct y el Opening Live Show de Gamescom 2025, teniendo una avalancha de noticias que incluyen nuevos vistazos, primeras revelaciones y fechas de lanzamiento esperadas. Son esto en mente, Den of Wolves se hizo presente en otro evento, el cual se menciona debería recibir mucho más atención.

10 Chambers presentó un nuevo tráiler del juego durante el Future Games Show y el Level Infinite Showcase, donde también se mostró gameplay acompañado de entrevistas a miembros clave del equipo creativo. El título, dirigido por Ulf Andersson, creador de PAYDAY: The Heist y PAYDAY 2, busca revolucionar el género de los atracos al combinar acción intensa con elementos de infiltración y hackeo neuronal.

Aquí el gameplay:

Ambientado en el año 2097 en Midway City, una metrópolis distópica dominada por corporaciones, el juego pondrá a los jugadores en la piel de criminales contratados para realizar misiones de espionaje industrial, sabotajes y asesinatos entre facciones rivales. El diseño cooperativo permitirá hasta cuatro participantes, quienes deberán planear o ejecutar atracos en un entorno dinámico que mezcla estrategia con combate directo.

Durante las presentaciones, el director de audio y música Simon Viklund reveló la canción “Logic Bomb”, parte de la banda sonora oficial, ya disponible en servicios de streaming como Spotify. Además, adelantó que para la producción musical se están sumando talentos de Hollywood como Greg Ellis (Argo, Transformers) y Jamie Christopherson (Metal Gear Rising), con el objetivo de dar al título una identidad sonora única.

Los responsables de 10 Chambers aseguraron que en los próximos meses se dará a conocer más material del juego. Den of Wolves tiene previsto llegar a Steam Early Access, y actualmente los interesados pueden añadirlo a su lista de deseos en la plataforma digital. La fecha en concreto aún está por confirmarse.

Vía: DW

Nota del autor: Es raro que haya muchos avances pero la fecha aún no está revelada. Esperar es la única opción por ahora.