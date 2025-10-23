Fallout 4 Anniversary Edition llegará a Switch 2

Nintendo nunca recibió este gran título

En estos momentos Switch 2 es la consola del momento, dado que muchas empresas terceras se encuentran lanzando ports de sus videojuegos más ambiciosos, y eso lo estamos viendo con Star Wars Outlaws o el propio Assassin's Creed Shadows que se anunció hace horas. Con esto en mente, Bethesda no podía quedarse fuera de la ecuación, y una de sus franquicias más queridas está a nada de aterrizar en la híbrida nueva.

La empresa celebró el Fallout Day con un anuncio que emocionó a los fans de la saga: Fallout 4 Anniversary Edition llegará el 10 de noviembre de 2025 para PC, PlayStation y Xbox, mientras que su versión para Nintendo Switch 2 se estrenará en 2026, marcando así la primera vez que el aclamado título postapocalíptico aterriza en una consola de Nintendo. La edición conmemora el décimo aniversario del lanzamiento original del juego, ofreciendo una experiencia renovada y repleta de contenido.

La Edición Aniversario incluirá los seis complementos oficiales junto con más de 150 contenidos del Club de Creaciones, integrados a través de un nuevo menú que facilitará la búsqueda y descarga de mods en todas las plataformas. Entre las expansiones se encuentran Far Harbor, Automatron, Nuka-World, Contraptions, Vault-Tec y Wasteland Workshop. Además, Bethesda confirmó que el contenido del Creation Club incluirá armas especiales, servoarmaduras, pinturas exclusivas para el Pip-Boy y una amplia variedad de elementos creados por la comunidad.

Durante la transmisión, el estudio adelantó algunas de las nuevas creaciones en desarrollo, como una expansión que llevará a los jugadores a una sección del desierto de Mojave, una experiencia tipo escape room, e incluso la posibilidad de interactuar con una versión visual del cónyuge del protagonista , con las voces originales del elenco. Este enfoque refuerza el compromiso de Bethesda por mantener viva la comunidad de Fallout 4 mediante herramientas que fomentan la creatividad de los usuarios.

La Anniversary Edition estará disponible en Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Steam y PC , mientras que los jugadores de Game Pass y PlayStation Plus podrán acceder a los DLC y al contenido del Creation Club a través de opciones de mejora especiales. Con esta edición, Bethesda cierra un ciclo de soporte que inició con la actualización de nueva generación lanzada el año pasado, consolidando a este juego como uno de los más longevos y actualizados de su catálogo.

Vía: IGN

Nota del autor: Ya era hora de tener este juego en Nintendo, de hecho, podía llegar desde la generación pasado. Ahora con esto, queremos toda la saga en Switch 2.