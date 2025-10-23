    Revive el Nintendo Direct de Kirby Air Riders aquí

    Kirby Air Riders llegará al Nintendo Switch 2 el próximo 20 de noviembre, y si bien Masahiro Sakurai ya llevó a cabo una extensa presentación sobre este título hace un par de semanas, parece que aún hay mucho que desconocemos. De esta forma, el día de hoy, 23 de octubre, a las 6:00 AM (hora del Pacífico), o 7:00 AM (hora de la Ciudad de México) se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct enfocado por completo a este nuevo juego y, como siempre, aquí puedes ver este evento en vivo.

