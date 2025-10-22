    Nintendo anuncia importante actualización para Pikmin 4

    22/10/2025 12:33 p. m.

    Los pequeños seres del espacio vuelven

    Hace un par de años atrás se lanzó Pikmin 4 para Nintendo Switch, videojuego que fue la sorpresa de 2023, ya que a algunos usuarios les gustó más que el propio Zelda: Tears of The Kingdom, con una jugabilidad nostálgica y llena de innovaciones si hablamos de la estrategia en tiempo real. Y ahora, que el título ya no tiene tanta atención detrás, sorpresivamente está ofreciendo sorpresas el día de hoy.

    El exitoso título de estrategia recibirá una actualización gratuita el próximo mes. Sin embargo, la novedad no incluye una versión optimizada para la esperada Switch 2, algo que muchos jugadores esperaban ante los rumores del nuevo hardware. Ya que deseaban verlo correr a 60 cuadros por segundo, lo cual no pasará al menos este año.

    Dicho parche incorporará un modo Foto, que permitirá a los usuarios capturar imágenes dentro del juego con un nuevo elemento llamado cámara de campo. Con esta función se podrán ajustar ángulos y añadir decoraciones personalizables, ofreciendo una experiencia más creativa y visual para quienes disfrutan documentar sus aventuras con los pequeños Pikmin.

    Además, se introducirán los Pikmin decorativos, criaturas vistas originalmente en el juego móvil Pikmin Bloom. Estos personajes especiales podrán encontrarse escondidos en los niveles del juego principal y transferirse tanto al escuadrón de Pikmin 4 como al título para dispositivos móviles, reforzando la conexión entre ambas experiencias.

    Por último, llegarán nuevos niveles de Actividad de Criaturas, que ajustan la dificultad del juego: el modo Relajado hará que los enemigos solo ataquen si son provocados, mientras que el modo Feroz aumentará su agresividad. Aunque aún no hay una fecha exacta, Nintendo confirmó que la actualización estará disponible en noviembre, los cambios también se suman al demo.

    Vía: EG

    Imagen

    Nota del autor: Ya me había emocionado al pensar que mejoraría el rendimiento, ni hablar. Seguiremos esperando a la Switch 2 Edition.

    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
