Así le fue en calificaciones a IT: Welcome to Derry

Después de meses de espera, IT: Welcome to Derry por fin estará disponible en HBO Max el próximo 26 de octubre. Como sucede en estos casos, la prensa especializada ya tuvo la oportunidad de ver estos capítulos y la recepción ha sido positiva. Todo indica a que los fans de este universo están frente a una producción de calidad.

Con 36 reseñas ya disponibles en Rotten Tomatoes, IT: Welcome to Derry tiene una recepción positiva del 81%, lo cual pone a la producción de HBO en una gran posición. En general, la serie brilla al momento de crear un pueblo que se siente vivo en todo momento. Esto fue lo que comentó Inverse al respecto:

“Con suerte, sus puntos fuertes como serie de terror independiente demostrarán su valor, porque debajo de todo su bagaje cultural se esconde un gran misterio sobrenatural de época”,

Por su parte, The Wrap agregó:

“La precuela televisiva de HBO de la novela épica de Stephen King y sus adaptaciones cinematográficas tiene algunas virtudes propias, pero principalmente funciona como una imitación de ‘Stranger Things’ con tácticas de miedo más retorcidas pero menos resonantes y niños más molestos”.

De igual forma, The Verge tuvo opiniones mixtas:

“Para cuando Pennywise aparece con su característico disfraz de payaso, Welcome to Derry ya ha predicho desde hace tiempo cómo terminará todo y ha agotado su capacidad de conjurar cualquier cosa que pueda realmente tomarte por sorpresa”.

Para todos los fans

Si bien IT: Welcome to Derry es una serie de calidad que ha sido del agrado de muchas personas, no está libre de problemas, y parece que la producción trata de imitar mucho a Stranger Things, sin lograr ser una impresionante como la producción de Netflix. Afortunadamente, el horror, la caracterización del pueblo y sus personajes ofrecen una experiencia entretenida.

Recuerda, IT: Welcome to Derry llegará a HBO Max el próximo 26 de octubre. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta serie aquí. De igual forma, este es el más reciente avance de la producción de HBO.

Vía: Rotten Tomatoes