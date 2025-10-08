Elijah Wood habla sobre la nueva película de El Señor de los Anillos

Después de años alejados de la pantalla grande, el universo de The Lord of the Ring tendrá una nueva película. The Hunt for Gollum es la siguiente gran aventura en la Tierra Media, y si bien algunos fans están preocupados por esta producción, especialmente después de la decepción que fue la trilogía de The Hobbit, Elijah Wood, encargado de Frodo Bolson, asegura que no hay de qué temer.

En una reciente plática en DesertCon, Wood reveló que los fans de Tolkien no tienen de qué preocuparse, ya que The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum será una película más apegada a la trilogía original. Junto a esto, el actor insinuó su participación en este proyecto. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Sé mucho sobre el tema. He leído [el guion]. Es realmente bueno. Hay gente maravillosa involucrada. Lo más emocionante es que realmente se está reuniendo al equipo creativo.



El equipo de expertos detrás de El Señor de los Anillos, Fran, Peter y Philippa, están muy involucrados. Y luego, los mismos diseñadores de producción. Se rodará en Nueva Zelanda. Así que va a tener una gran continuidad con tanta gente que forma parte de El Señor de los Anillos, y estoy muy emocionado por eso. Se siente como volver a poner en marcha esa vieja máquina con toda la gente adecuada".

De regreso a la Tierra Media

The Hunt for Gollum narra un período entre los acontecimientos del cumpleaños de Bilbo y la salida de Frodo de la Comarca, donde numerosos personajes buscan el Anillo, que previamente se sabía que estaba en posesión de Gollum. Si bien este es un periodo olvidado en las películas, en los libros y los apéndices se da más contexto sobre esta misión.

En los libros, Frodo no abandona la Comarca inmediatamente después del cumpleaños de Bilbo, sino que pasan muchos años entre estos eventos. Durante este periodo, Gandalf le pide a Aragorn buscar a Gollum antes de que las fuerzas de Mordor lo capturen, algo que, como sabemos, no fue posible.

Varios actores retoman sus papeles

Lo que hace interesante a The Hunt for Gollum, no solo es el hecho de que el equipo de producción será el mismo que participó en la trilogía de The Lord of the Rings, sino que varios actores retoman sus roles. Sabemos que Andy Serkis regresará como Gollum, mientras que Viggo Mortensen e Ian McKellen volverán a darle vida a Aragorn y Gandalf respectivamente.

Junto a ellos, se espera que Elijah Wood vuelva a ser Frodo, aunque su papel sería muy pequeño, y Orlando Bloom ha expresado su deseo por retomar a Legolas. De esta forma, podríamos estar frente a un reencuentro de la Comunidad del Anillo. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con esta película.

Aunque por el momento no hay muchos detalles, se espera que The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum llegue hasta el 17 de diciembre del 2027. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, un juego de The Lord of the Rings al estilo de Hogwarts Legacy ya estaría en desarrollo.

Vía: The Direct