Éstos fueron los juegos más vendidos en Estados Unidos durante agosto

    08/10/2025 11:09 a. m.

    Agosto fue un mes bastante importante para la industria de los videojuegos, ya que dio pie a la temporada de lanzamientos fuertes de la segunda mitad del 2025. De esta forma, por fin se han revelado las ventas de juegos en Estados Unidos, uno de los mercados más grandes en la industria.

    Recientemente, Mat Piscatella, analista de Circana, compartió una lista con las ventas de videojuegos en Estados Unidos durante agosto de 2025. Aquí encontramos que Donkey Kong Bananza siguió vendiendo, aunque su posición bajó, mientras que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater y Gears or War: Reloaded se unieron a este grupo. Esta es la lista completa:

    • NBA 2K26 – Take-Two
    • Madden NFL 26 – EA
    • Mafia: The Old Country – Take-Two
    • Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Konami
    • EA Sports College Football 26 – EA
    • Gears of War: Reloaded – Microsoft
    • Donkey Kong Bananza – Nintendo
    • EA Sports MVP Bundle (2025) – EA
    • EA Sports Kickoff Bundle (2025) – EA
    • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – SEGA
    • Minecraft – Varios fabricantes de videojuegos
    • Call of Duty: Black Ops 6 – Microsoft
    • Grand Theft Auto 5 – Take-Two
    • Helldivers 2 – Sony
    • Forza Horizon 5 – Microsoft
    • Grounded – Microsoft
    • WWE 2K25 – Take-Two 
    • Hogwarts Legacy – Warner Bros. Games
    • Story of Seasons: Grand Bazaar – Marvelous
    • Red Dead Redemption 2 – Take-Two

    El mercado de Estados Unidos

    Estados Unidos es un mercado muy importante en la industria, pero uno que rara vez sorprende. El hecho de que NBA 2K26 y Madden NFL 26 están en los primeros dos puestos deja en claro que los consumidores de esta región no han cambiado sus hábitos de consumo, y es probable que no lo hagan.

    Junto a esto, el análisis de Circa sí toma en consideración las ventas digitales, algo que usualmente se omite en Japón y Reino Unido. Considerando todo lo que llegó en septiembre, será interesante ver la reacción de Estados Unidos. En temas relacionados, esto es lo que ha vendido el Switch 2 en este mercado. De igual forma, Fallout tendrá un evento especial este mes.

    Nota del Autor:

    Agosto fue solo el inicio. Septiembre tuvo grandes lanzamientos, y octubre no se queda atrás. Considerando que en solo unos días estará disponible el ROG Xbox Ally, será interesante ver cómo es que el mercado en general y Estados Unidos reaccionan a este hardware.

    Vía: Mat Piscatella.

