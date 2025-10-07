Las Mega Ofertas de Amazon Prime en TV y Audio

Muchos objetos bajan sus precios

En estos momentos se está llevando a cabo la temporada de Mega Ofertas de Amazon Prime, mismas que permiten a los usuarios obtener buenos descuentos en los mejores artículos disponibles en la tienda, siempre y cuando estos sean vendidos por la propia tienda o enviados por ellos. Y dentro de las rebajas más importantes están las televisiones y equipos de audio, por lo que aquí te daremos a conocer cuáles no debes dejar pasar.

LG Pantalla 55 pulgadas OLED EVO AI C5 4K Smart TV





Vive una experiencia cinematográfica y de juego de otro nivel con la LG OLED evo C5 de 55” (2025). Su panel 4K OLED evo ofrece negros perfectos, 100 % fidelidad y volumen de color, además de un potenciador de brillo y procesamiento avanzado gracias al α9 AI Processor Gen8. Disfruta imágenes fluidas a 120 Hz, compatibilidad con Dolby Vision, HDR10 y HLG, y sonido inmersivo Dolby Atmos 2.2 canales con WOW Orchestra. Equipada con webOS, control por voz con IA y soporte para G-Sync y FreeSync, es perfecta para cine en casa, videojuegos y streaming en 4K.

SAMSUNG 75 pulgadas Crystal UHD U8000F 4K





Sumérgete en una experiencia visual y sonora premium con la Samsung Crystal UHD U8000F de 75” (2025). Su Procesador Crystal 4K y mapeo 3D de 16 bits ofrecen colores precisos y un escalado 4K mejorado, mientras que Adaptive Sound ajusta el audio en tiempo real. Con Q-Symphony y Object Tracking Sound Lite, el sonido envolvente 3D se potencia sin necesidad de altavoces adicionales. Su diseño metálico ultradelgado, inspirado en ingeniería aeronáutica, brinda una estética moderna y elegante. Además, integra funciones AI inteligentes.

Hisense Television A65N (Modelo 2025) Pantalla 65 Pulgadas





Disfruta de Hisense A65N 2025 de 65 pulgadas, una Smart TV UHD 4K que lleva tu entretenimiento al siguiente nivel. Su escalado IA a 4K y AI Smooth Motion garantizan imágenes nítidas y escenas fluidas, mientras que Dolby Vision ofrece una experiencia visual cinematográfica. Con Vidaa TV, accede a películas, series y TV en vivo sin descargas ni suscripciones, y DTS Virtual: X brinda un sonido envolvente que completa la inmersión en cada escena.

Bose Altavoz Portátil SoundLink MAX





Conoce Bose SoundLink MAX, la bocina portátil Bluetooth que lleva la música a otro nivel con graves profundos y un sonido impresionante. Llévalo a cualquier lugar gracias a su asa de cuerda extraíble, mientras que su diseño resistente al agua, polvo y golpes (IP67) protege tu música en todo momento. Con hasta 20 horas de batería e incluye USB-C y entrada AUX de 3.5 mm para mayor conectividad y comodidad.

Sonos ARC Ultra La Barra de Sonido con tecnología Sound Motion





Checa Sonos ARC Ultra, la barra de sonido que transforma tu entretenimiento con tecnología Sound Motion para un audio nítido, profundo y envolvente desde todas las direcciones. Equipada con 15 amplificadores digitales, 7 tweeters de cono de seda para diálogos claros y 6 woofers que reproducen fielmente las frecuencias medias, además de woofers Sound Motion con membrana dual y cuatro motores que ofrecen graves excepcionales en un diseño compacto y elegante.

