Bungie reafirma compromiso con Marathon gracias a una prueba cerrada

Originalmente, Marathon estaba planeado para llegar a nuestras manos el pasado 23 de septiembre. Sin embargo, Bungie, los desarrolladores, optaron por retrasar indefinidamente este título después de la mixta recepción del público ante las pruebas previas. Ahora, tras un par de meses en silencio, el estudio por fin está listo para darle a los jugadores una mirada privada de este título, dejando en claro que Marathon sigue con vida.

Bungie ha confirmado que entre el 22 y 28 de octubre se llevará a cabo una prueba cerrada de Marathon para los usuarios de PS5, Xbox Series X|S y PC en América del Norte y Canadá. Quienes sean seleccionados tendrán que firmar un acuerdo de confidencialidad, por lo que es poco probable que tengamos información concreta sobre esta sesión. Esto fue lo que comentó el estudio:

“Este es un punto de control importante para nosotros, ya que probamos nuestras mejoras desde la Alfa, que incluyen tres mapas, cinco capas de corredor, chat de proximidad, ritmo de combate reajustado, cola en solitario, una narrativa ambiental más profunda y más. Dicho esto, la versión de Prueba Técnica está en desarrollo y solo incluirá una parte de lo planeado para el lanzamiento completo de Marathon, centrado en la experiencia inicial del jugador”.

We’re opening Marathon playtest signups for an NDA’d Closed Technical Test from October 22 - 27. Info here: https://t.co/S69UUv7BvU pic.twitter.com/AxVvNKn7mT — Marathon (@MarathonTheGame) October 6, 2025

Marathon sigue con vida

Desde su retraso, Bungie ha llevado a cabo varias pruebas cerradas para tratar de ofrecer la mejor experiencia posible. Ahora, con esta nueva sesión, los desarrolladores esperan encontrar si la dirección de su trabajo ha sido la correcta o no. Con esto, es probable que el equipo tenga una idea más o menos clara de cuándo es que Marathon estará disponible.

Tras esta prueba, Bungie compartirá información más concreta sobre el futuro de Marathon en una fecha posterior. Considerando la situación en la que se encuentra el estudio, esta sesión previa es muy importante. Desde la compra de Sony en el 2022, el equipo ha experimentado despidos y una baja sustancial de jugadores en Destiny 2.

¿Una última oportunidad?

Junto a los problemas del estudio, el fracaso de Concord y los planes de Jim Ryan para los juegos como servicio han puesto una gran presión sobre Bungie. Si el equipo no es capaz de entregar la experiencia que todos esperan, es probable que veamos un cambio importante en la dirección de este grupo.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Marathon tras su próxima prueba cerrada. En temas relacionados, el CEO de Bungie abandona la compañía. De igual forma, el estudio habría perdido su autonomía de los PlayStation Studios.

Nota del Autor:

Este es un punto de inflexión muy importante para Bungie. Si Marathon fracasa, es probable que veamos un cambio de dirección en el estudio. Aunque a muchos les gustaría ver a los desarrolladores trabajar en proyectos de un solo jugador, es muy probable que su futuro sea muy diferente.

Vía: Bungie