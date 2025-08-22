CEO de Bungie abandona su puesto

Bungie sigue en una situación complicada. Desde la adquisición de Sony, el estudio responsable por Halo y Destiny se ha enfrentado a constantes despidos y problemas de desarrollo con Marathon. Ahora, se ha revelado que Pete Parsons ha abandonado su puesto como CEO del estudio, algo que muchos jugadores y ex-trabajadores han celebrado en redes sociales.

Por medio de un comunicado oficial, Pete Parsons ha confirmado que ya no es el CEO de Bungie, terminando así su carrera de 20 años dentro de la compañía. En su lugar, Justin Truman, quien ha pasado 15 años trabajando en Destiny, ha asumido esta posición directiva. Esto fue lo que comentó Parsons en un comunicado oficial:

“Tras más de dos décadas ayudando a construir este increíble estudio, establecer la Fundación Bungie y crear comunidades inspiradoras en torno a nuestro trabajo, he decidido pasar la antorcha. Este viaje ha sido un honor inolvidable. Estoy profundamente orgulloso de los mundos que hemos construido juntos y de los millones de jugadores que los consideran su hogar; y sobre todo, es un privilegio tener la oportunidad de trabajar junto a las mentes brillantes de Bungie.



Hoy es el momento perfecto para un nuevo comienzo. El futuro de Bungie estará en manos de una nueva generación de líderes, y me complace anunciar que Justin Truman asumirá el liderazgo como nuevo director del estudio de Bungie.



He trabajado junto a Justin durante muchos años. Su pasión por nuestros juegos, nuestro equipo y nuestros jugadores es inigualable. Como líder en ingeniería, producción y diseño, y más recientemente como director general de Destiny 2 y director de desarrollo, ha sido fundamental para dar vida a algunos de los momentos más memorables de la historia de Bungie. Él vive y respira este estudio, y tengo plena confianza en que es la persona indicada para liderar Bungie.



Gracias por ser la mejor y más apasionada comunidad de videojuegos. Ha sido un privilegio servirles. En cuanto a mí, seré la segunda estrella a la derecha y seguiré así hasta mañana”.

Por su parte, Justin Truman agregó:

“Me comprometo a apoyar y trabajar junto a cada miembro del equipo mientras seguimos entregando nuestro corazón y alma a estos mundos. Mundos que amamos y que esperamos, merezcan su tiempo y pasión. Porque, en definitiva, esos mundos solo existen y prosperan con ustedes en ellos.



Ahora mismo estamos trabajando arduamente en ello, tanto con Marathon como con Destiny. Actualmente, estamos trabajando arduamente, pero les mostraremos más sobre ambos mundos a finales de este año.



Para terminar, sé que hablo en nombre de todo Bungie cuando digo:



Agradezco su pasión, su perspectiva y el tiempo que nos dedican”.

¿Por qué hay un cambio de CEO?

Aunque por el momento no hay una razón clara por la cual Parson abandona su puesto como CEO, la situación en Bungie no ha sido la mejor en los últimos años, y muchos fans acusan a este directivo como uno de los principales responsables. Desde la adquisición de Sony, la compañía ha despedido a casi 300 empleados, esto como el resultado de un desempeño comercial no tan óptimo para el estudio.

Mientras estos despidos sucedían, Parson usualmente presumía su colección de carros, algo que muchos, incluidos trabajadores, señalaron no era positivo considerando la situación del estudio. De esta forma, es probable que su salida sea el resultado de su cuestionable dirección en los últimos años.

¿Qué sucederá con Marathon?

Justin Truman asume la dirección de Bungie en una situación complicada, y es que el estudio no está en la mejor situación posible. No solo Bungie ha dejado de ser la mina de oro que antes era, sino que el retraso de Marathon deja en claro que el equipo tiene problemas para ofrecer el juego como servicio que PlayStation espera de ellos.

De esta forma, el nuevo CEO tiene una larga tarea frente a él, y será interesante ver si su dirección es lo que salvará a Bungie. En temas relacionados, puedes conocer más sobre Marathon aquí. De igual forma, Bungie habría perdido su independencia de PlayStation.

Nota del Autor:

Bungie está en una situación complicada, y la única salida es tener expectativas reales. Si bien el estudio aún es muy talentoso, la realidad es que el mercado ya no es el mismo que vimos cuando Destiny llegó al mercado, y esperar que Destiny 2 mantenga su popularidad y que Marathon sea todo un éxito probablemente no tenga resultados positivos.

Vía: Bungie