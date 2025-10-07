Encuentran más detalles en el nuevo tráiler de Predator: Badlands

Detalles que solo los fans notarán

Muchas sagas de la era de los 80's están regresando al mundo del cine y entretenimiento, prueba de ello es Alien con su película de 2024 y la serie que recién llega a la plataforma de Disney+. Por su parte, Predator también está teniendo su respectivo renacimiento, y la última entrega será ni más ni menos que Predator: Badlands, misma que en estos momentos emociona a los fans de los seres de ciencia ficción.

20th Century Studios ha publicado el tráiler final. Dirigida por Dan Trachtenberg (Prey, Predator: Killer of Killers), la cinta llegará a los cines el 7 de noviembre, marcando el retorno de la saga a la pantalla grande tras más de ocho años de ausencia. La producción llega en un momento especialmente favorable para la marca, ya que las dos últimas películas de Trachtenberg recibieron una recepción crítica sobresaliente.

En esta ocasión, el cineasta y su equipo han optado por una dirección inesperada. Aunque muchos fanáticos esperaban una continuación directa de Prey (2022), Predator: Badlands propone un giro radical en su enfoque narrativo. Además, la antología animada Killer of Killers, adelantó que todas las historias del universo están más conectadas de lo que parecen, lo que abre la puerta a posibles apariciones sorpresa.

Aquí lo puedes ver:

A diferencia de las entregas anteriores, esta película no sigue a un soldado veterano ni a un policía, sino a Dek, un joven depredador interpretado por Dimitrius Schuster-Koloamatangi . Obligado a probar su valía en un planeta hostil donde todo intenta matarlo, Dek enfrenta un entorno que pone a prueba cada una de sus habilidades. Sin embargo, el avanca deja claro que no está tan preparado como un cazador experimentado, sobre todo ante la presencia de una gigantesca bestia que se perfila como el objetivo central de su cacería.

Este nuevo enfoque no solo cambia la perspectiva tradicional de la saga, sino que introduce a una criatura tan peligrosa que incluso los propios depredadores la temen , prometiendo elevar la tensión y redefinir las reglas del juego para la franquicia. Así se espera que eventualmente haya choque de mundos con Alien por nueva ocasión, después de todo las sagas son propiedad de Disney.

Vía: CB

Nota del autor: Esta propuesta para la franquicia luce de lujo. Alien Romulus abrió el camino y ahora Predator seguirá este universo.