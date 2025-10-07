    Encuentran más detalles en el nuevo tráiler de Predator: Badlands

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS07/10/2025 1:07 p. m.

    Detalles que solo los fans notarán

    Muchas sagas de la era de los 80's están regresando al mundo del cine y entretenimiento, prueba de ello es Alien con su película de 2024 y la serie que recién llega a la plataforma de Disney+. Por su parte, Predator también está teniendo su respectivo renacimiento, y la última entrega será ni más ni menos que Predator: Badlands, misma que en estos momentos emociona a los fans de los seres de ciencia ficción.

    20th Century Studios ha publicado el tráiler final. Dirigida por Dan Trachtenberg (Prey, Predator: Killer of Killers), la cinta llegará a los cines el 7 de noviembre, marcando el retorno de la saga a la pantalla grande tras más de ocho años de ausencia. La producción llega en un momento especialmente favorable para la marca, ya que las dos últimas películas de Trachtenberg recibieron una recepción crítica sobresaliente.

    En esta ocasión, el cineasta y su equipo han optado por una dirección inesperada. Aunque muchos fanáticos esperaban una continuación directa de Prey (2022), Predator: Badlands propone un giro radical en su enfoque narrativo. Además, la antología animada Killer of Killers, adelantó que todas las historias del universo están más conectadas de lo que parecen, lo que abre la puerta a posibles apariciones sorpresa.

    Aquí lo puedes ver:

    A diferencia de las entregas anteriores, esta película no sigue a un soldado veterano ni a un policía, sino a Dek, un joven depredador interpretado por Dimitrius Schuster-Koloamatangi. Obligado a probar su valía en un planeta hostil donde todo intenta matarlo, Dek enfrenta un entorno que pone a prueba cada una de sus habilidades. Sin embargo, el avanca deja claro que no está tan preparado como un cazador experimentado, sobre todo ante la presencia de una gigantesca bestia que se perfila como el objetivo central de su cacería.

    Este nuevo enfoque no solo cambia la perspectiva tradicional de la saga, sino que introduce a una criatura tan peligrosa que incluso los propios depredadores la temen, prometiendo elevar la tensión y redefinir las reglas del juego para la franquicia. Así se espera que eventualmente haya choque de mundos con Alien por nueva ocasión, después de todo las sagas son propiedad de Disney.

    Vía: CB

    Imagen

    Nota del autor: Esta propuesta para la franquicia luce de lujo. Alien Romulus abrió el camino y ahora Predator seguirá este universo.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Encuentran más detalles en el nuevo tráiler de Predator: Badlands
    Encuentran más detalles en el nuevo tráiler de Predator: Badlands
    Fans encuentran el verdadero significado detrás del nuevo video de Nintendo
    Fans encuentran el verdadero significado detrás del nuevo video de Nintendo
    Mejores descuentos en videojuegos para las Mega Ofertas de Amazon
    Mejores descuentos en videojuegos para las Mega Ofertas de Amazon
    Bungie reafirma compromiso con Marathon gracias a una prueba cerrada
    Bungie reafirma compromiso con Marathon gracias a una prueba cerrada
    Digimon Story Time Stranger – ¿Qué tal está?
    Digimon Story Time Stranger – ¿Qué tal está?
    Presentan nueva iniciativa de plan celular en México
    Presentan nueva iniciativa de plan celular en México
    Logran correr Final Fantasy XVI en Nintendo 3DS
    Logran correr Final Fantasy XVI en Nintendo 3DS
    Prohíben las bebidas energéticas a menores en México
    Prohíben las bebidas energéticas a menores en México
    Xbox responde a los rumores de la consola cancelada
    Xbox responde a los rumores de la consola cancelada
    Demon Slayer llegará a la TV abierta de México
    Demon Slayer llegará a la TV abierta de México
    Una de las mejores películas de terror llegará pronto a HBO Max en México
    Una de las mejores películas de terror llegará pronto a HBO Max en México
    Las ventas iniciales de Ghost of Yōtei son muy buenas
    Las ventas iniciales de Ghost of Yōtei son muy buenas
    Mina the Hollower retrasa su lanzamiento
    Mina the Hollower retrasa su lanzamiento
    Minecraft confirma DLC inspirado en Dragon Ball Z
    Minecraft confirma DLC inspirado en Dragon Ball Z
    Cine de México regalará pósters de Chainsaw Man por la película
    Cine de México regalará pósters de Chainsaw Man por la película
    Revelan nuevos personajes para Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    Revelan nuevos personajes para Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    La portátil de Xbox se habría cancelado, y esta es la razón
    La portátil de Xbox se habría cancelado, y esta es la razón
    Discord sufre filtración masiva de datos
    Discord sufre filtración masiva de datos
    Nintendo demanda a moderador de sitio pirata por millones de dólares
    Nintendo demanda a moderador de sitio pirata por millones de dólares
    El remake de Silent Hill 2 llegaría a Nintendo Switch 2
    El remake de Silent Hill 2 llegaría a Nintendo Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo