¿Cuál es el final verdadero de Clair Obscur: Expedition 33?

No hay una respuesta clara

Una de las mayores dudas entre los jugadores de Clair Obscur: Expedition 33 finalmente ha sido aclarada por Jennifer Svedberg-Yen, guionista principal del título desarrollado por Sandfall Interactive. A través de una entrevista, la creativa explicó que el juego no cuenta con un final “correcto” o canónico, y que ambos desenlaces fueron diseñados intencionalmente para generar emociones encontradas en los jugadores.

“Mucha gente me pregunta cuál es el final correcto y siempre digo que no hay un final correcto, canónico u oficial de Sandfall. Los dos finales están ahí por una razón y ninguno es perfecto; ambos rompen el corazón a su manera”, señaló Svedberg-Yen. Según explicó, el objetivo era reflejar cómo en la vida real la felicidad suele venir acompañada de sacrificios, evitando ofrecer una resolución completamente idealizada.

La decisión de incluir dos desenlaces surge de la intención del equipo narrativo de no contar una historia clásica de bien contra mal . Tanto el antagonista como el protagonista están construidos como personajes con buenas intenciones y un profundo respeto mutuo, lo que genera un conflicto basado en diferentes visiones del futuro, más que en la oposición directa. “Queríamos centrarnos en cómo se respetan mutuamente sus decisiones, incluso cuando estas chocan con sus propios deseos”, explicó la guionista.

Para Svedberg-Yen, este enfoque aprovecha la naturaleza interactiva del medio. Cada jugador, según sus experiencias y perspectivas, puede decidir cuál final considera más adecuado. “Para algunos será una elección clara; para otros, un proceso agónico que tomará horas. Eso es lo hermoso: todos interpretamos los mismos hechos de maneras distintas”, concluyó. De este modo, el final de Clair Obscur: Expedition 33 actúa como una pregunta abierta dirigida al jugador, invitándolo a reflexionar sobre la historia desde su propio punto de vista.

Recuerda que el juego está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Siempre es la mejor alternativa que el público se cree la idea de algún final correcto. Con esto en mente, he visto que los fans ya están pidiendo la secuela.



