Así le ha ido a Clair Obscur: Expedition 33 en ventas

Uno de los mayores éxitos críticos del año es Clair Obscur: Expedition 33. El título francés, pese a que llegó día uno a Xbox Game Pass, ha logrado vender constantemente. De esta forma, el estudio ha revelado una nueva cifra de ventas, la cual pinta un panorama muy positivo para la serie.

En una reciente plática con Antoine Daniel, famoso streamer francés, Benjamin Dimanche, productor de marketing y lanzamiento, Amandine Marest, artista técnica y de peinados de personajes, y Florian Torres, programador senior de juego, revelaron que Clair Obscur: Expedition 33 ha vendido más de 4.4 millones de unidades desde su lanzamiento.

Un éxito rotundo

Aunque la cifra oficial sigue siendo de 3.3 millones de unidades en 33 días, el nuevo número deja en claro que Clair Obscur: Expedition 33 ha vendido de una forma constante desde su lanzamiento, y es muy probable que esta cifra aumente en los próximos meses.

Conforme nos acercamos al final de año, las pláticas sobre el GOTY aumentan, y el nombre Clair Obscur: Expedition 33 ya aparece en varias conversaciones. Esto atraerá la atención de todos aquellos que han expresado un interés en el juego, y simplemente no le habían dado la oportunidad por alguna razón.

Será interesante ver cómo le irá en ventas y premios a Clair Obscur: Expedition 33 a finales del año. En temas relacionados, una secuela ya estaría en desarrollo. De igual forma, esta entrega podría recibir nuevo contenido.

Nota del Autor:

Clair Obscur: Expedition 33 es un gran juego, y es bueno ver que el talento de los desarrolladores sea reconocido por el mercado en general. Sin embargo, tampoco es la obra maestra que todos dicen. Es un título que ha capturado la atención de aquellos que nunca o rara vez juegan RPG, pero aquellos adentrados en el género saben que esto no es para tanto.

Vía: IGN