Clair Obscur: Expedition 33 tendría una secuela

Clair Obscur: Expedition 33 es uno de los juegos más aclamados del año y, como sucede en estos casos, el público quiere más. Aunque por el momento no hay detalles claros sobre una secuela, el director de Sandfall Interactive, estudio responsable por este juego, ha señalado que la franquicia continuará en un futuro.

En una plática con MrMattyPlays, Guillaume Broche, director de Sandfall Interactive, ha señalado que Clair Obscur es el nombre de la franquicia, y si bien aún no está listo para hablar sobre el siguiente paso del estudio, este mundo no han sido abandonados. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Clair Obscur es el nombre de la franquicia. Expedition 33 es una de las historias que queremos contar en esta franquicia. Aún es pronto para anunciar cómo será exactamente y cuál será el concepto, pero lo que es seguro es que este no es el final de la franquicia Clair Obscur”.

El siguiente Clair Obscur

Aunque aún es muy pronto para hablar de una nueva entrega, Broche ha dejado en claro que al momento de escribir una secuela, no quiere estar limitado a otros trabajos. De esta forma, es muy probable que el siguiente Clair Obscur deje de lado el mundo y los personajes que vimos en Expedition 33. Sin embargo, es muy probable que el sistema de combate por turnos se mantenga intacto, o sufra de algún tipo de innovación.

Por el momento, Sandfall Interactive sigue disfrutando del éxito de Expedition 33, e incluso se habla de una expansión o DLC. Solo nos queda por ver qué tiene el estudio francés para nosotros en un futuro. En temas relacionados, más contenido llegará a este juego. De igual forma, Square Enix haría más juegos por turno.

Nota del Autor:

Considerando el final del juego, me encantaría ver otros mundos, o incluso explorar el conflicto entre familias que se menciona, pero nunca vemos. Sin importar cuál sea la dirección que tome el estudio, está claro que tendrán mucha más atención en comparación con su primer proyecto.

Vía: Eurogamer