    Fans encuentran el verdadero significado detrás del nuevo video de Nintendo

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS07/10/2025 12:07 p. m.

    Nintendo nos ha sorprendido el día de hoy. De manera inesperada, la compañía ha compartido un corto animado al estilo de Pixar o Illumination, en donde podemos ver a una madre alegarse por ver a su hija dar sus primeros pasos. Este no es el anuncio de un nuevo o algo por el estilo, por lo cual los fans han creado un sin fin de teorías, pero parece que una de estas por fin ha dado en el blanco.

    El nuevo video no tiene claras referencias a las series de Nintendo, y muchos han señalado que esto podría ser solo una prueba para futuros proyectos animados de la compañía. Puedes ver este material a continuación y crear tu propia teoría.

    Si bien Nintendo se ha mantenido en silencio, los fans se han puesto en marcha para encontrar el verdadero significado detrás de este material. De esta forma, algunos han notado que en algún punto se puede ver una pequeña figura caminando en el fondo, por lo cual se ha llegado a la conclusión de que este es un avance de un nuevo Pikmin.

    ¿Pikmin está de regreso?

    Pikmin 4 llegó al Nintendo Switch en el 2023. El título fue aclamado por muchos, al grado de que obtuvo varios reconocimientos. Ese mismo año también estuvo disponible un paquete que reúne las primeras dos entregas. De esta forma, toda la serie, con la excepción del spin-off de 3DS, está disponible en el Switch. 

    Es así que Pikmin 5 no suena como una idea descabellada. Sin embargo, es importante mencionar que este avance bien podría estar relacionado con otro producto, ya sea que se trate de una película animada o algo creado específicamente para los bebés, como lo podemos ver en el video.

    Por su parte, Nintendo se ha mantenido en silencio, y es probable que pase algo de tiempo antes de que la compañía aclare el verdadero significado detrás de este extraño video. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Pikmin 4. De igual forma, parece que Pikmin 3 tiene problemas en el Switch 2.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Después de lo fenomenal que fue Pikmin 4, la idea de un nuevo juego es muy atractiva, pero también es complicado pensar qué más puede hacer Nintendo para elevar a la serie. Es muy probable que este video sí tenga relación con Pikmin, pero dudo que se trate de un nuevo juego.

    Vía: Necrolipe

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Fans encuentran el verdadero significado detrás del nuevo video de Nintendo
    Fans encuentran el verdadero significado detrás del nuevo video de Nintendo
    Mejores descuentos en videojuegos para las Mega Ofertas de Amazon
    Mejores descuentos en videojuegos para las Mega Ofertas de Amazon
    Bungie reafirma compromiso con Marathon gracias a una prueba cerrada
    Bungie reafirma compromiso con Marathon gracias a una prueba cerrada
    Digimon Story Time Stranger – ¿Qué tal está?
    Digimon Story Time Stranger – ¿Qué tal está?
    Presentan nueva iniciativa de plan celular en México
    Presentan nueva iniciativa de plan celular en México
    Logran correr Final Fantasy XVI en Nintendo 3DS
    Logran correr Final Fantasy XVI en Nintendo 3DS
    Prohíben las bebidas energéticas a menores en México
    Prohíben las bebidas energéticas a menores en México
    Xbox responde a los rumores de la consola cancelada
    Xbox responde a los rumores de la consola cancelada
    Demon Slayer llegará a la TV abierta de México
    Demon Slayer llegará a la TV abierta de México
    Una de las mejores películas de terror llegará pronto a HBO Max en México
    Una de las mejores películas de terror llegará pronto a HBO Max en México
    Las ventas iniciales de Ghost of Yōtei son muy buenas
    Las ventas iniciales de Ghost of Yōtei son muy buenas
    Mina the Hollower retrasa su lanzamiento
    Mina the Hollower retrasa su lanzamiento
    Minecraft confirma DLC inspirado en Dragon Ball Z
    Minecraft confirma DLC inspirado en Dragon Ball Z
    Cine de México regalará pósters de Chainsaw Man por la película
    Cine de México regalará pósters de Chainsaw Man por la película
    Revelan nuevos personajes para Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    Revelan nuevos personajes para Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    La portátil de Xbox se habría cancelado, y esta es la razón
    La portátil de Xbox se habría cancelado, y esta es la razón
    Discord sufre filtración masiva de datos
    Discord sufre filtración masiva de datos
    Nintendo demanda a moderador de sitio pirata por millones de dólares
    Nintendo demanda a moderador de sitio pirata por millones de dólares
    El remake de Silent Hill 2 llegaría a Nintendo Switch 2
    El remake de Silent Hill 2 llegaría a Nintendo Switch 2
    Un juego nuevo de Peter Pan ya estaría en desarrollo
    Un juego nuevo de Peter Pan ya estaría en desarrollo
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo