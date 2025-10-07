Fans encuentran el verdadero significado detrás del nuevo video de Nintendo

Nintendo nos ha sorprendido el día de hoy. De manera inesperada, la compañía ha compartido un corto animado al estilo de Pixar o Illumination, en donde podemos ver a una madre alegarse por ver a su hija dar sus primeros pasos. Este no es el anuncio de un nuevo o algo por el estilo, por lo cual los fans han creado un sin fin de teorías, pero parece que una de estas por fin ha dado en el blanco.
El nuevo video no tiene claras referencias a las series de Nintendo, y muchos han señalado que esto podría ser solo una prueba para futuros proyectos animados de la compañía. Puedes ver este material a continuación y crear tu propia teoría.
Si bien Nintendo se ha mantenido en silencio, los fans se han puesto en marcha para encontrar el verdadero significado detrás de este material. De esta forma, algunos han notado que en algún punto se puede ver una pequeña figura caminando en el fondo, por lo cual se ha llegado a la conclusión de que este es un avance de un nuevo Pikmin.
¿Pikmin está de regreso?
Pikmin 4 llegó al Nintendo Switch en el 2023. El título fue aclamado por muchos, al grado de que obtuvo varios reconocimientos. Ese mismo año también estuvo disponible un paquete que reúne las primeras dos entregas. De esta forma, toda la serie, con la excepción del spin-off de 3DS, está disponible en el Switch.
Es así que Pikmin 5 no suena como una idea descabellada. Sin embargo, es importante mencionar que este avance bien podría estar relacionado con otro producto, ya sea que se trate de una película animada o algo creado específicamente para los bebés, como lo podemos ver en el video.
Por su parte, Nintendo se ha mantenido en silencio, y es probable que pase algo de tiempo antes de que la compañía aclare el verdadero significado detrás de este extraño video. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Pikmin 4. De igual forma, parece que Pikmin 3 tiene problemas en el Switch 2.
Nota del Autor:
Después de lo fenomenal que fue Pikmin 4, la idea de un nuevo juego es muy atractiva, pero también es complicado pensar qué más puede hacer Nintendo para elevar a la serie. Es muy probable que este video sí tenga relación con Pikmin, pero dudo que se trate de un nuevo juego.
Vía: Necrolipe