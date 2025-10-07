    Crunchyroll confirma fecha de estreno de Jujutsu Kaisen: Ejecución en México

    Por 0 COMENTARIOS07/10/2025 11:22 a. m.

    El anime invade los cines. Si bien la atención de muchos está en Demon Slayer: Infinity Castle, esta no será la única película de este tipo para el 2025. A principios de noviembre, Jujutsu Kaisen: Execution llegará a la pantalla grande en Japón, y no tendremos que esperar mucho para disfrutar de esta cinta en nuestro territorio, ya que Crunchyroll ha confirmado su estreno en América Latina.

    Por medio de un comunicado oficial, Crunchyroll ha confirmado que Jujutsu Kaisen: Execution llegará a México y América Latina el próximo 20 de noviembre del 2025, solo un par de semanas después de su estreno en Japón. Esta es la descripción oficial del proyecto:

    “Por primera vez en la pantalla grande, el arco del Incidente de Shibuya, la batalla más grande de JUJUTSU KAISEN hasta ahora, será presentado en un formato especial recopilatorio. Además, JUJUTSU KAISEN: Ejecución incluirá el estreno de los dos primeros episodios del próximo arco de la temporada 3, Culling Game Parte 1, antes de su debut en streaming en enero de 2026. Al conectar directamente los episodios del Incidente de Shibuya y Culling Game, la historia se transforma en una experiencia inédita creada especialmente para el cine”.

    Jujutsu Kaisen en la pantalla grande

    Jujutsu Kaisen: Execution nos dará la oportunidad de ver una recopilación de los eventos del arco de Shibuya, así como los primeros dos capítulos de la tercera temporada del anime. De esta forma, los fans tendrán la oportunidad de revivir uno de los mejores momentos de esta historia y, al mismo tiempo, tener una mirada al futuro de las aventuras Itadori y compañía.

    Esta será la tercera ocasión en la que Jujutsu Kaisen aparezca en el cine. Recordemos que hace un par de años se adaptó la historia de Jujutsu Kaisen 0, y este mismo año vimos el lanzamiento de Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death - The Movie, el cual adaptó el primer arco de la segunda temporada para la pantalla grande.

    Recuerda, Jujutsu Kaisen: Execution llegará a los cines en México y América Latina el próximo 20 de noviembre del 2025. En temas relacionados, One Piece se desploma ante Jujutsu Kaisen. De igual forma, personaje muy amado de la serie regresará en esta nueva película.

    Vía: Comunicado oficial.

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
