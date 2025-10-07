Mejores descuentos en videojuegos para las Mega Ofertas de Amazon

Por primera vez, las Mega Ofertas de Amazon están disponibles en México. De esta forma, en estos momentos podemos conseguir consolas, juegos y accesorios a un precio que no puedes dejar pasar. Es así que aquí te compartimos una lista con las mejores ofertas disponibles en estos momentos, para que así puedas disfrutar todo lo que esta generación tiene para nosotros, y cuidar tu cartera al mismo tiempo.

Nintendo Switch 2 - Disponible a $11,399 pesos.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Bundle - Disponible a $12,499 pesos.

PlayStation Paquete de consola PS5 con ASTRO BOT y Gran Turismo 7 - Standard Edition - Disponible a $11,999 pesos.

Xbox Series X Edición Digital 1TB - Disponible a $12,699 pesos.

Clair Obscur: Expedition 33 para PlayStation 5 - $869 pesos.

Resident Evil Village - PlayStation 5 - Disponible a $319 pesos.

Final Fantasy VII Rebirth (PS5) - Disponible a $829 pesos.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 para PS5 - Disponible a $910 pesos.

Red Dead Redemption para Nintendo Switch - Disponible a $799 pesos.

8Bitdo Pro 2 Bluetooth Controller - Disponible a $879 pesos.

Estas son solo algunas de las ofertas disponibles en estos momentos para todos aquellos que tengan una suscripción a Amazon Prime. Si deseas conocer todas las rebajas, puedes checarlas aquí. Te recordamos que las Mega Ofertas estarán disponible entre el 7 y 8 de octubre, por lo que necesitas ser rápido para conseguir estos y más productos. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este periodo aquí. De igual forma, cancelar la serie de The Rings of Power sería un gran problema para Amazon.

Vía: Amazon