Clair Obscur: Expedition 33 podría llegar a Switch 2

Muchos fans quieren el juego en la híbrida

El estudio Sandfall Interactive se pronunció sobre la posibilidad de que Clair Obscur: Expedition 33 llegue a Nintendo Switch 2, generando expectativa entre los jugadores. La compañía reiteró que no descarta una adaptación para la nueva consola, aunque por ahora no hay confirmación oficial. "Tenemos algunas posibilidades que exploraremos, pero por el momento no podemos confirmar nada", señaló el equipo de desarrollo.

Clair Obscur: Expedition 33 es un RPG narrativo con combates por turnos en tiempo real que ha llamado la atención por su fuerte inspiración artística y su mezcla entre acción y estrategia. Ambientado en un mundo onírico de tintes oscuros, el juego pone a los jugadores en la piel de héroes que deben enfrentarse a un destino cíclico marcado por la llegada de una misteriosa amenaza. Su estética original y mecánicas innovadoras han hecho que muchos lo consideren una de las propuestas más prometedoras.

La posibilidad de verlo en Switch 2 ha generado entusiasmo, ya que el título aprovecharía el salto técnico de la nueva consola para ofrecer una experiencia más cercana a la de PC y consolas de actual generación. De confirmarse, sería otro paso importante para la estrategia de Nintendo de ampliar el catálogo de juegos de corte más ambicioso en su nuevo hardware.

Por ahora, los fans deberán esperar más noticias oficiales, aunque los comentarios de Sandfall Interactive sugieren que la puerta está abierta. Mientras tanto, Clair Obscur: Expedition 33 continúa disfrutando sus logros, con el lanzamiento ya estable en otras plataformas y la expectativa de que la versión para Switch 2 se sume eventualmente a la lista.

Recuerda que ya lo puedes probar en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: NT

Nota del autor: Sería genial ver el juego en Switch 2, ya que estos RPG's se prestan para correr en portátil.



