    Clair Obscur: Expedition 33 podría llegar a Switch 2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS21/09/2025 9:00 a. m.

    Muchos fans quieren el juego en la híbrida

    El estudio Sandfall Interactive se pronunció sobre la posibilidad de que Clair Obscur: Expedition 33 llegue a Nintendo Switch 2, generando expectativa entre los jugadores. La compañía reiteró que no descarta una adaptación para la nueva consola, aunque por ahora no hay confirmación oficial. "Tenemos algunas posibilidades que exploraremos, pero por el momento no podemos confirmar nada", señaló el equipo de desarrollo.

    Clair Obscur: Expedition 33 es un RPG narrativo con combates por turnos en tiempo real que ha llamado la atención por su fuerte inspiración artística y su mezcla entre acción y estrategia. Ambientado en un mundo onírico de tintes oscuros, el juego pone a los jugadores en la piel de héroes que deben enfrentarse a un destino cíclico marcado por la llegada de una misteriosa amenaza. Su estética original y mecánicas innovadoras han hecho que muchos lo consideren una de las propuestas más prometedoras.

    La posibilidad de verlo en Switch 2 ha generado entusiasmo, ya que el título aprovecharía el salto técnico de la nueva consola para ofrecer una experiencia más cercana a la de PC y consolas de actual generación. De confirmarse, sería otro paso importante para la estrategia de Nintendo de ampliar el catálogo de juegos de corte más ambicioso en su nuevo hardware.

    Por ahora, los fans deberán esperar más noticias oficiales, aunque los comentarios de Sandfall Interactive sugieren que la puerta está abierta. Mientras tanto, Clair Obscur: Expedition 33 continúa disfrutando sus logros, con el lanzamiento ya estable en otras plataformas y la expectativa de que la versión para Switch 2 se sume eventualmente a la lista.

    Recuerda que ya lo puedes probar en PS5, Xbox Series X/S y PC.

    Vía: NT

    Imagen

    Nota del autor: Sería genial ver el juego en Switch 2, ya que estos RPG's se prestan para correr en portátil.


    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo