Primer tráiler de Minecraft en Sonic Racing: CrossWorlds

    Sonic Racing: CrossWorlds se ha convertido en uno de los juegos más aclamados del erizo azul en los últimos años. Si bien el título llegó a nuestras manos con bastante contenido, DLC ya está en camino, y la primera colaboración será con Minecraft. De esta forma, ya tenemos un tráiler que nos da un mejor vistazo a esta expansión.

    Por medio de sus redes sociales, SEGA ha compartido un nuevo tráiler que confirma que el DLC de Minecraft llegará a Sonic Racing: CrossWorlds el próximo 8 de octubre. Así es, este contenido estará disponible a partir del día de mañana. Si bien aún hay un par de dudas, este pequeño adelanto nos da una idea de lo que nos espera en solo unas horas.

    Steve y Sonic

    El paquete DLC incluye a los personajes de Steve, Alex, Creeper, así como un Minecart como vehículo y una pista inspirada en el mundo y estética de Minecraft. Junto a esto, el 9 de octubre comenzará el Minecraft Festival, el cual estará disponible para todos los jugadores, ya sea que tengan acceso a este contenido adicional o no.

    Lo mejor de todo, es que este es solo el inicio de una larga lista de colaboraciones para este juego. Junto a Minecraft, el pase de temporada incluye a Bob Esponja, Pac-Man, Mega Man, Las Tortugas Ninja y Avatar Legends. De igual forma, todavía quedan por confirmar más invitados por parte de SEGA, por lo que los usuarios de este título no se pueden dar el lujo de ignorar todo lo que llegará.

    Recauda, el DLC de Minecraft llegará a Sonic Racing: CrossWorlds el próximo 8 de octubre. En temas relacionados, aquí pueden checar nuestra reseña de este juego. De igual forma, comparan las ventas de este título y Mario Kart World.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Aunque estas colaboraciones pueden ser algo inusuales, especialmente cuando hablamos de personajes de Nickelodeon, es bueno ver que SEGA tiene pensado darle un gran soporte a este juego. La recepción del público ha sido positiva, y ver más contenido de este tipo solo será del agrado de todos aquellos que ya tienen su copia de este título.

    Vía: SEGA 

