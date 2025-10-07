El dibujo final de Dragon Ball Daima fue hecho por Akira Toriyama

Un regalo para despedirse de los fans

A inicios de año el mundo del anime cerró un ciclo más, dado que llegaron los episodios finales de Dragon Ball Daima, anime que involucró al creador de la franquicia, Akira Toriyama, pues en marzo del 2024 se confirmó su fallecimiento para sorpresa de todo el mundo. Y aunque su mayoría de trabajo en relación a dicha obra fue supervisar el dibujo y el guión, parece que dejó una sorpresa más para los más atentos.





Según confirmó Akio Iyoku, productor y presidente de Capsule Corporation, las caras de Goku y Gomah que aparecen en la última imagen de la serie fueron obra directa del señor Toriyama , un detalle que aporta un valor emocional único al final del anime. Y que seguramente será conservado por los entusiastas de este tipo de arte.

Aquí lo puedes ver:

El gesto de Toriyama se suma al cuidado general de Dragon Ball Daima , cuya emisión culminó en febrero con críticas positivas por parte del público. Iyoku compartió que la participación del creador en la última escena fue planificada con Toei Animation, asegurando que el legado de la franquicia permanece intacto y que el cierre de esta historia tuvo la atención directa del autor, un factor que entusiasma a los seguidores más fieles.

Más allá del cierre de la serie, Capsule Corporation ya piensa en el futuro de Dragon Ball. Iyoku confirmó que, tras este final, la franquicia continuará con nuevas producciones que llegarán tanto a streaming como a cines, aunque aún no se han dado detalles sobre fechas ni formatos específicos. Los fans pueden esperar que la esencia de Toriyama siga presente en cada proyecto.

Por ahora, el próximo paso sigue siendo un misterio, pero la confirmación de la participación directa de Toriyama en el cierre de Daima sirve como un recordatorio del cuidado y dedicación que el creador mantiene hacia su obra y los millones de seguidores que la acompañan alrededor del mundo. Ahora, en la parte del manga, tenemos a Toyotaro, quien espera seguir muy pronto.

Vía: VD

Nota del autor: Es triste saber que no vio el producto final. Al menos hizo las cosas bien hasta que dejó este plano terrenal.