    PlayStation revela nuevo e impresionante DualSense

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS07/10/2025 1:59 p. m.

    El DualSense es, para muchos, la gran estrella de la generación actual de PlayStation. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa que Sony esté haciendo todo lo posible para ofrecerle a los usuarios la oportunidad de expandir su colección de controles por medio de diferentes ediciones especiales. Es así que el día de hoy se confirmó que una versión de este mando ya está en camino y, sí, llegará a México. 

    Por medio de un comunicado oficial, PlayStation ha revelado DualSense - Edición Especial Icon Blue, el cual estará a la venta en México y otras partes del mundo a partir del próximo 28 de octubre. Este control tendrá un precio de $84.99 dólares, o $1,899 pesos. Esto fue lo que comentó Isabelle Tomatis, vicepresidenta de Marca, Hardware y Periféricos en SIE, al respecto:

    “Desde el momento en que la consola se enciende y el control DualSense se ilumina, ese distintivo brillo azul indica el comienzo de algo especial. Es la chispa que te atrae a nuevos mundos y a un juego inmersivo. Inspirado en los icónicos tonos azules de PlayStation, este diseño captura la sensación de anticipación y asombro cada vez que tomas el controlador. Como guiño a nuestros orígenes, agregamos caracteres Katakana en la parte posterior que deletrean nuestro nombre de la manera japonesa: Pureisuteshon”.

    Imagen

    Un nuevo control para el PS5

    El DualSense Icon Blue se suma a una extensa lista de controles edición especial para todos los usuarios del PlayStation 5. Si bien la función es la misma, el diseño es algo único que atraerá a más de una persona. Con este mando, los jugadores ya tienen una gran selección de opciones disponibles, ya que este año también vimos el lanzamiento de una versión enfocada en The Last of Us, Helldivers II, Death Stranding 2 y una revisión de Astro Bot.

    Recuerda, el DualSense - Edición Especial Icon Blue estará a la venta el próximo 28 de octubre por $1,899 pesos en México. En temas relacionados, filtración revela nuevo DualSense con batería extraíble. De igual forma, esto es lo que cuesta el control de Astro Bot.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Ha pasado algo de tiempo desde que me compré un DualSense. Me gusta coleccionar estos controles, pero la realidad es que pagar casi dos mil pesos es mucho dinero. Quizás me compre esta versión. El color es atractivo y es lo suficientemente interesante para darle una oportunidad.

    Vía: PlayStation Blog

    Etiquetas: , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    PlayStation revela nuevo e impresionante DualSense
    PlayStation revela nuevo e impresionante DualSense
    Encuentran más detalles en el nuevo tráiler de Predator: Badlands
    Encuentran más detalles en el nuevo tráiler de Predator: Badlands
    ¿Cuál es el final verdadero de Clair Obscur: Expedition 33?
    ¿Cuál es el final verdadero de Clair Obscur: Expedition 33?
    Fans encuentran el verdadero significado detrás del nuevo video de Nintendo
    Fans encuentran el verdadero significado detrás del nuevo video de Nintendo
    Mejores descuentos en videojuegos para las Mega Ofertas de Amazon
    Mejores descuentos en videojuegos para las Mega Ofertas de Amazon
    Bungie reafirma compromiso con Marathon gracias a una prueba cerrada
    Bungie reafirma compromiso con Marathon gracias a una prueba cerrada
    Digimon Story Time Stranger – ¿Qué tal está?
    Digimon Story Time Stranger – ¿Qué tal está?
    Presentan nueva iniciativa de plan celular en México
    Presentan nueva iniciativa de plan celular en México
    Logran correr Final Fantasy XVI en Nintendo 3DS
    Logran correr Final Fantasy XVI en Nintendo 3DS
    Prohíben las bebidas energéticas a menores en México
    Prohíben las bebidas energéticas a menores en México
    Xbox responde a los rumores de la consola cancelada
    Xbox responde a los rumores de la consola cancelada
    Demon Slayer llegará a la TV abierta de México
    Demon Slayer llegará a la TV abierta de México
    Una de las mejores películas de terror llegará pronto a HBO Max en México
    Una de las mejores películas de terror llegará pronto a HBO Max en México
    Las ventas iniciales de Ghost of Yōtei son muy buenas
    Las ventas iniciales de Ghost of Yōtei son muy buenas
    Mina the Hollower retrasa su lanzamiento
    Mina the Hollower retrasa su lanzamiento
    Minecraft confirma DLC inspirado en Dragon Ball Z
    Minecraft confirma DLC inspirado en Dragon Ball Z
    Cine de México regalará pósters de Chainsaw Man por la película
    Cine de México regalará pósters de Chainsaw Man por la película
    Revelan nuevos personajes para Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    Revelan nuevos personajes para Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    La portátil de Xbox se habría cancelado, y esta es la razón
    La portátil de Xbox se habría cancelado, y esta es la razón
    Discord sufre filtración masiva de datos
    Discord sufre filtración masiva de datos
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo