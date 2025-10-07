PlayStation revela nuevo e impresionante DualSense

El DualSense es, para muchos, la gran estrella de la generación actual de PlayStation. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa que Sony esté haciendo todo lo posible para ofrecerle a los usuarios la oportunidad de expandir su colección de controles por medio de diferentes ediciones especiales. Es así que el día de hoy se confirmó que una versión de este mando ya está en camino y, sí, llegará a México.

Por medio de un comunicado oficial, PlayStation ha revelado DualSense - Edición Especial Icon Blue, el cual estará a la venta en México y otras partes del mundo a partir del próximo 28 de octubre. Este control tendrá un precio de $84.99 dólares, o $1,899 pesos. Esto fue lo que comentó Isabelle Tomatis, vicepresidenta de Marca, Hardware y Periféricos en SIE, al respecto:

“Desde el momento en que la consola se enciende y el control DualSense se ilumina, ese distintivo brillo azul indica el comienzo de algo especial. Es la chispa que te atrae a nuevos mundos y a un juego inmersivo. Inspirado en los icónicos tonos azules de PlayStation, este diseño captura la sensación de anticipación y asombro cada vez que tomas el controlador. Como guiño a nuestros orígenes, agregamos caracteres Katakana en la parte posterior que deletrean nuestro nombre de la manera japonesa: Pureisuteshon”.

Un nuevo control para el PS5

El DualSense Icon Blue se suma a una extensa lista de controles edición especial para todos los usuarios del PlayStation 5. Si bien la función es la misma, el diseño es algo único que atraerá a más de una persona. Con este mando, los jugadores ya tienen una gran selección de opciones disponibles, ya que este año también vimos el lanzamiento de una versión enfocada en The Last of Us, Helldivers II, Death Stranding 2 y una revisión de Astro Bot.

Recuerda, el DualSense - Edición Especial Icon Blue estará a la venta el próximo 28 de octubre por $1,899 pesos en México. En temas relacionados, filtración revela nuevo DualSense con batería extraíble. De igual forma, esto es lo que cuesta el control de Astro Bot.

Nota del Autor:

Ha pasado algo de tiempo desde que me compré un DualSense. Me gusta coleccionar estos controles, pero la realidad es que pagar casi dos mil pesos es mucho dinero. Quizás me compre esta versión. El color es atractivo y es lo suficientemente interesante para darle una oportunidad.

Vía: PlayStation Blog