¿Rápidos y Furiosos 11 está en peligro de cancelarse?

En caso de que alguien no lo recuerde, la última película de Rápidos y Furiosos se ha dividido en dos partes, ya que la saga terminará sus aventuras para pasar a proyectos de acción más nuevos, y sobre todo, un descanso para los protagonistas que siempre vuelven para complacer a los fans. Sin embargo, ya pasó mucho tiempo y no se han dado nuevas noticias de la entrega número 11, lo cual poco a poco empieza a preocupar.

Según un informe, Universal Pictures no ha dado luz verde a la producción de la nueva entrega, debido a que el proyecto resulta “demasiado caro” en su estado actual. Esta secuela, también conocida como Fast & Furious X: Parte 2, fue concebida como el cierre directo de la décima película estrenada en 2023, marcando el final de más de dos décadas de acción en la icónica “familia” Toretto.

Aunque Vin Diesel ha mantenido vivas las expectativas con constantes guiños en redes sociales, la realidad financiera es mucho más complicada. Universal no quiere repetir la situación de la cinta anterior, que alcanzó un presupuesto récord de $340 millones de dólares por retrasos y cambios creativos. Pese a recaudar $725 millones a nivel global , la rentabilidad fue mínima, dejando al estudio insatisfecho.

La compañía ha fijado un objetivo claro: reducir el presupuesto de Rápidos y Furiosos 11 en al menos $140 millones de dólares, situándolo por debajo de los $200 millones. Actualmente, el coste estimado ronda los $250 millones, por lo que será necesario aplicar recortes significativos para cumplir con el plan financiero.

Para lograrlo, Universal contempla reducir rodajes en localizaciones exóticas, limitar el número de miembros del reparto y moderar las acrobacias imposibles que han definido a la saga durante más de veinte años. Diesel ha asegurado que la historia “volverá a los orígenes” con carreras callejeras y un enfoque más urbano.

Nota del autor: No he visto tantas películas de la saga, pero no estaría de más darle una oportunidad a toda su historia.