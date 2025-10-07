El aumento de precio de Game Pass no afectará a todos

No todos deberán pagar más

La semana pasada en el mundo de los videojuegos fue complicada para los fanáticos de Xbox, puesto que se hicieron varios cambios en el servicio de Game Pass, cambiando los niveles de membresía y sobre todo, aumentando precios que lo parecieron al público. Y si bien hay mucha gente que ya está cancelando en estos momentos, hay a quienes no les afecta realmente la reestructuración en las normativas.

Se confirmó que este paso no afectará a todos los usuarios de inmediato. Según correos electrónicos compartidos por jugadores europeos, los incrementos se aplicarán únicamente a las nuevas compras y a quienes no tengan activada la renovación automática de su suscripción. La compañía precisó que los usuarios con planes activos y pagos automáticos no verán cambios por el momento.

El comunicado de Microsoft aclara que, en caso de cancelar y volver a adquirir la suscripción a Game Pass, se aplicará la nueva tarifa. Además, cualquier modificación futura en cuentas existentes será comunicada con al menos 60 días de antelación, permitiendo a los usuarios ajustar o cancelar su plan según lo deseen. Este matiz ha generado cierta confusión entre la comunidad, ya que algunos jugadores sí han reportado aumentos recientes en sus suscripciones.

La medida busca equilibrar la transición hacia los nuevos precios sin afectar abruptamente a quienes ya forman parte del servicio. Usuarios como Colteastwood en X destacaron que los correos electrónicos recibidos son auténticos, confirmando que la información circulada entre la comunidad es válida y respaldada por Xbox.

A pesar de estas aclaraciones, no todos los usuarios europeos se verán beneficiados, y algunos jugadores han señalado incrementos en sus planes recientes. Por ahora, la política permite que un gran segmento continúe con su tarifa actual mientras Microsoft implementa los cambios gradualmente. Quizá se pierdan muchos miembros en los próximos meses por venir.

Vía: 3DJ

Nota del autor: En América todavía no se dan esos reportes, aunque probablemente no tarden mucho en llegar. Es cuestión de esperar poco tiempo.



