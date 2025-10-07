    Usuarios crean mods de Silksong para mayores de edad

    El cielo es el límite si hablamos de creatividad

    Aunque ya pasó oficialmente un mes desde su lanzamiento, la llama de Hollow Knight: Silksong sigue viva debido a que los usuarios no paran de encontrar secretos, y sobre todo, rutas para completar la historia principal en el menor tiempo posible. Además de eso, hay quienes están experimentando en el terreno de PC, con modificaciones que quizá no sean las más apropiadas para el público en general.

    La comunidad de modders no ha tardado en crear contenido subido de tono para el juego, y Hornet, la protagonista, ya ha sido objeto de varias modificaciones de este tipo. Entre las creaciones más populares se encuentra el mod Curvier Hornet, que elimina permanentemente la capa del personaje y altera su diseño, generando un aspecto más esbelto y sin vestido. Este mod ha alcanzado alrededor de 3,500 descargas en la plataforma Nexus.

    Sorprendentemente, otro mod con una finalidad similar apareció casi al mismo tiempo, indicando que varios creadores comparten interés en modificar la apariencia de Hornet de manera similar. La proliferación de estos contenidos refleja cómo incluso títulos con gran éxito y narrativa cuidada, como Silksong, no se escapan de este tipo de modificaciones por parte de la comunidad.

    La existencia de estos mods llega en un momento en que el juego sigue siendo objeto de exploración por parte de los fans, que han descubierto finales alternativos y material no utilizado dentro de los archivos del juego. La comunidad, por su parte, continúa expandiendo la experiencia del título más allá de lo que Team Cherry había planteado originalmente.

    Aunque estos generan controversia, también demuestran la pasión y creatividad de los jugadores, que buscan reinterpretar y personalizar la apariencia de los personajes a su gusto. Por ahora, la escena modder de Silksong sigue activa, con nuevas propuestas que siguen llamando la atención de los usuarios. Probablemente a lo largo de los años veamos más.

    El juego está disponible en consolas y PC.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: Siempre pasará con todos los juegos, sobre todo los populares. Ojalá luego cambien el skin por alguno de Shrek o algo así.

