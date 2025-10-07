El anime de Pokémon llega gratis a esta plataforma de streaming

La nostalgia de los 90 llega gratis

A pesar de que ya tiene más de 20 años de existir, el anime de Pokémon sigue siendo tema de conversación entre los fanáticos de la franquicia, pues la aventura de Ash Ketchum trascendió por diferentes generaciones hasta llegar a su fin hace muy poco tiempo. Y como se trata de un producto querido, se sigue transmitiendo en diferentes plataformas, de hecho, una de ellas quiere ir más allá, ofreciendo los capítulos totalmente gratis.

La saga tendrá su propio canal exclusivo y gratuito en México a través de Pluto TV , marcando un nuevo hito para uno de los animes más influyentes. A partir de este mes, las primeras temporadas de la serie estarán disponibles en la plataforma dentro de las secciones Destacados y Anime & Gaming, con un canal dedicado que llevará el mismo nombre de la franquicia.

Inicialmente, se incluirán dos temporadas clásicas: Pokémon: Liga Índigo (1997-1999), compuesta por 82 episodios, y Pokémon: Aventuras en las Islas Naranja (1999), con 35 capítulos. Todos los episodios contarán con su doblaje latino original, un detalle que ha sido bien recibido por los seguidores veteranos. Sin embargo, a diferencia de otros títulos, la serie no estará disponible en la sección On Demand, por lo que se podrá disfrutar únicamente conforme a la programación establecida por la plataforma.

La llegada de esta serie a Pluto TV se enmarca dentro del modelo FAST (Free Ad-supported Streaming Television), un formato de streaming gratuito que se financia mediante publicidad. Este esquema ha cobrado fuerza en los últimos años, ofreciendo contenido accesible sin necesidad de suscripción.

En México, la app fue pionera en este tipo de servicios al estrenarse en 2020, y actualmente compite con otras opciones como ViX, Roku y Samsung TV Plus. La incorporación de un canal exclusivo de Pokémon fortalece su catálogo y abre la puerta a que en el futuro se añadan más temporadas a la programación. Seguramente los conocedores y nuevos fans estarán encantados con la noticia.

Vía: XTK

Nota del autor: Una forma de revivir la nostalgia, aunque muchos se darán cuenta que es uno de los animes donde la historia no avanza mucho.