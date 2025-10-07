    Surgen más detalles del DLSS de Switch 2

    Tecnología bien implementada

    Se siente como más tiempo, pero hace a penas han pasado cuatro meses del lanzamiento de Switch 2, nueva consola de Nintendo que está siendo motivo de debate, ya que el precio fue lo primero en ser más alto que el dispositivo pasado y la razón fundamental es contar con materiales más caros. Con eso en mente, salió información llamativa en relación a sus componentes, especialmente uno de ellos es el que más está causando revuelo.


    Según un análisis de Digital Foundry, la consola aprovecha la tecnología DLSS, basada en machine learning, para ofrecer resoluciones y niveles visuales que antes parecían inalcanzables en hardware de baja potencia. En 2023, el periodista Richard Leadbetter realizó pruebas con una GPU similar a la del modelo T239 de Switch 2 y estimó que el uso de DLSS a 4K tendría un alto costo de rendimiento, volviendo inviable alcanzar 60 fps en esa resolución.

    Títulos como Cyberpunk 2077 y Street Fighter 6 utilizan un modelo CNN, idéntico al empleado en PC, y alcanzan una calidad de imagen comparable a la versión con DLSS CNN + CAS, con un output máximo de 1080p. Por otro lado, Hogwarts Legacy y Star Wars Outlaws recurren a una variante distinta que permite alcanzar resoluciones de hasta 1440p, aunque con limitaciones visibles: los objetos en movimiento muestran aliasing y la reconstrucción se pierde en escenas dinámicas.

    De acuerdo con el informe, Switch 2 emplea dos tipos de DLSS. El primero, similar al de PC, ofrece resultados sólidos pero está limitado a 1080p. El segundo es más liviano, sacrifica precisión en movimiento y se utiliza en juegos que buscan alcanzar 1440p o incluso 4K/60 fps, reduciendo a la mitad el consumo de recursos respecto al modelo CNN. Esta combinación permite a los desarrolladores ajustar visuales y rendimiento dependiendo de las necesidades de cada título.

    Este enfoque híbrido explica cómo la consola logra ofrecer resultados superiores a lo previsto sin alterar sus especificaciones base. En definitiva, Switch 2 evoluciona los estándares gráficos en sistemas portátiles, situando a DLSS como la pieza clave de su estrategia tecnológica para la nueva generación. No está de más mencionar, que nada de esto sería posible sin la afiliación que tienen con NVIDIA.

    Vía: NT

    Nota del autor: Será mucho más interesante ver si meterán alguna actualización de dicha tecnología en modelos nuevos de la consola. Esperar por ahora es la única opción.

