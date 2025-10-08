    Analista revela qué tanto ha vendido el Nintendo Switch 2

    Por 0 COMENTARIOS08/10/2025 8:33 a. m.

    Pese a su precio, el Nintendo Switch 2 se posiciona como una exitosa consola. Aunque la Gran N aún no está lista para hablar sobre las ventas generales del hardware, un nuevo reporte ha revelado que esta plataforma ha superado las 2.4 millones de unidades vendidas en Estados Unidos, superando lo que el PS4 logró en su momento.

    De acuerdo con Mat Piscatella, animalista de Circana, el Nintendo Switch 2 ha vendido más de 2.4 millones de unidades tan solo en Estados Unidos desde su lanzamiento el pasado mes de junio. Esto posiciona a la consola de la Gran N 5% por arriba de los 2.2 millones de unidades que el PS4 vendió durante sus primeros tres meses en el mercado.

    Un éxito en proceso

    A la par, el Switch 2 también ha vendido un 77% más rápido que el Nintendo Switch durante el mismo periodo de tiempo. Esto significa que la nueva consola lleva un buen ritmo que posiciona a este hardware como un éxito en proceso. A la par, se ha dado a conocer que en agosto del 2025, el gasto en hardware en Estados Unidos aumentó un 32% interanual, alcanzando los $312 millones de dólares. Esto se debe al Nintendo Switch 2, que compensa las caídas porcentuales de dos dígitos en PlayStation 5, Xbox Series y Switch.

    Si bien no sabemos qué tanto ha vendido el Switch 2 en el resto del mundo, es probable que las ventas sean similares en otras regiones. De acuerdo con datos oficiales de Nintendo, la consola vendió más de 5.82 millones de unidades para el 30 de junio del 2025, por lo que este número es más grande actualmente.

    ¿Cumplirá con las expectativas?

    Aunque todo indica a que el Switch 2 lleva un buen ritmo, analistas han señalado que la consola podría vender hasta 20 millones de unidades en su primer año en el mercado. Considerando que en menos de un mes consiguió el 25% de esta cifra, es probable que este hardware sea capaz de cumplir con las expectativas de muchos.

    Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué sucederá con las ventas del Switch 2, pero con una oferta sólida para el resto del año, es muy probable que más de una persona esté interesada en comprar esta consola. En temas relacionados, surge nueva información sobre el DLSS en esta consola. De igual forma, aquí puedes ver al nuevo personaje de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.

    Nota del Autor:

    El Switch 2 es un éxito en proceso. Al igual que su predecesor, va a vender de forma constante y, con el paso del tiempo, escalará la lista de las consolas más vendidas en la historia. Es algo similar a lo que está pasando con el PS5. La cuestión es ver cuánto soporte recibirá por parte de Nintendo y de estudios third party.

    Vía: Mat Piscatella.

