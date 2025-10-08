Creadores de Dandadan estrenan nuevo anime

La segunda temporada de Dandadan llegó a su fin hace un par de semanas, y su bien muchos fans esperan con ansia el regreso de esta amada adaptación, los creadores de este anime ya han estrenado su siguiente gran trabajo. Así es, Science Saru ha estrenado Sanda, obra que ya puedes disfrutar en Amazon Prime Video.
El pasado 3 de octubre, el anime de Sanda llegó a Prime Video. Este anime es una adaptación de la obra de Paru Itagaki, creadores también de Beastars. Aquí, un chico llamado Sanda descubre que una de sus compañeras de clase, Shiori Fuyumura, intenta matarlo, debido a la desaparición de la amiga de Fuyumura y a cierta “maldición” que porta Sanda. Sin embargo, las cosas no son como parecen, y esto da pie a una relación bastante interesante y a un misterio cautivador.
¿El siguiente Dandadan?
Sanda ya está disponible en Amazon Prime Video, y cada semana estará disponible un nuevo capítulo. Lamentablemente, por el momento se desconoce qué tan larga será esta adaptación, pero considerando el trabajo que Science Saru hizo con Dandadan, es probable que veamos 12 episodios durante su primera temporada.
Ahora, lo importante para muchos es saber qué sucederá con Dandadan. La adaptación de Yukinobu Tatsu sí tendrá una tercera temporada, pero por el momento se desconoce exactamente cuándo estará disponible. Sin embargo, es muy probable que veamos a Okarun y compañía una vez más hasta la primera mitad del 2026.
Aunque Science Saru no es un nuevo estudio, no ha sido hasta hace un par de años que ha ganado una gran reputación, y se ha caracterizado por adaptaciones extravagantes y extrañas que le han otorgado una gran base de fans. En temas relacionados, esta es la fecha de estreno de Jujutsu Kaisen: Execution en México. De igual forma, Demon Slayer: Infinity Castle rompe nuevo récord.
Vía: Vandal