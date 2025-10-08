    Bethesda confirma evento especial de Fallout para octubre

    Por 0 COMENTARIOS08/10/2025 9:03 a. m.

    Fallout es una de las propiedades más amadas de Bethesda, y su serie de Amazon ha ganado una gran reputación. De esta forma, hay muchos fans que no pueden esperar para conocer un poco más sobre el futuro de esta franquicia. Para la suerte de todos, a finales de este mes se llevará a cabo un evento especial enfocado en revelar nuevos detalles sobre el siguiente paso de Fallout.

    Por medio de sus redes sociales, Bethesda ha confirmado que el próximo 23 de octubre se llevará a cabo una nueva edición del Fallout Day. Esta es una presentación especial que comenzará a las 10:00 AM (hora del Pacífico), u 11:00 AM (hora de la Ciudad de México). Aquí tendremos más detalles sobre los juegos de Fallout, celebraciones de la comunidad y próximos eventos para fans.

    ¿Un nuevo Fallout?

    Si bien Todd Howard mencionó que Fallout 5 será el siguiente gran proyecto del estudio tras el lanzamiento de The Elder Scrolls VI, algo que ni siquiera tiene una ventana de lanzamiento, es poco probable que veamos una nueva entrega de la serie durante este evento. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de una remasterización de Fallout 3, algo que desde hace tiempo hemos escuchado.

    Junto a esto, es muy probable que tengamos un nuevo tráiler de la segunda temporada de la serie de Fallout, la cual llegará a Prime Video el próximo 17 de diciembre de 2025. Fuera de esto, este será un evento enfocado por completo a la comunidad, con todo y un streaming de caridad ese mismo día. 

    Recuerda, la presentación del Fallout Day 2025 se llevará a cabo el 23 de octubre a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México), y podrás disfrutar del evento por medio de YouTube y Twitch. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la serie de Amazon aquí. De igual forma, cancelan remake del primer Fallout.

    Nota del Autor:

    Más que una remasterización de Fallout 3, me encantaría ver un remake del primer Fallout, o al menos una colección que lleve las primeras dos entregas a las plataformas modernas. Es casi un crimen que los primeros títulos no sean tan reconocidos, incluso por los fans, y esto debe de cambiar.

    Vía: Fallout 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
