Nintendo confirma a los Pikmin en Close to You

El día de ayer, Nintendo compartió un corto animado titulado Close to You. La compañía no compartió más información, y los fans comenzaron a crear diversas teorías. Muchos señalaron que este material estaba relacionado con Pikmin. Ahora, la Gran N por fin ha aclarado este misterio, confirmando que las pequeñas criaturas multicolor son los verdaderos protagonistas de Close to You.
Por medio de una nueva publicación en la aplicación de Nintendo Today! se ha confirmado que las verdaderas estrellas de Close to You son los Pikmin. Este nuevo corto animado es exactamente el mismo que vimos ayer, pero con la inclusión de cientos de Pikmin realizando diversas actividades en el cuarto del bebé.
¿Un nuevo Pikmin en camino?
Lamentablemente, Nintendo no compartió más detalles al respecto. Por el momento se desconoce si este corto es un adelanto de un nuevo juego, una película animada o una sección en el parque de Super Nintendo World. De igual forma, no se descarta la posibilidad de que este material, al igual que otros protagonizados por Pikmin, simplemente sea un experimento por parte de la Gran N.
Considerando que Pikmin 4 llegó al Switch en el 2023, es probable que una nueva entrega de la serie no esté en la mente de los desarrolladores, o al menos no esté en producción. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Pikmin 4. De igual forma, parece que Pikmin 3 tiene problemas en el Switch 2.
Nota del Autor:
Siempre es divertido ver a la comunidad enloquecer por este tipo de videos. Considerando la historia de Pikmin, es muy probable que Close to You simplemente sea un video para que los animadores experimenten, y solo eso. Hasta el momento no hay información o rumores sobre Pikmin 5 u otro proyecto similar.
Vía: Nintendo Today!