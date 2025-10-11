La FTC señala que la compra de Activision afectó a los usuarios de Xbox

En el 2023, cuando Microsoft estaba buscando la aprobación de la Comisión Federal de Comercio, o FTC por sus siglas en inglés, tras la compra de Activision Blizzard, varios miembros de esta organización hablaron en contra y sobre los peligros de esta adquisición. Tras varios despidos y el aumento de Game Pass, la FTC vuelve a hablar sobre el impacto negativo de esta transacción.

Recientemente, Lina Khan, quien fue presidenta de la FTC desde 2021 hasta principios de este año, compartió una publicación que señalaba que, en marzo de 2023, Microsoft le dijo a un tribunal que los precios de Game Pass no aumentarían como resultado de su adquisición de Activision Blizzard. Esto fue lo que comentó:

“La adquisición de Activision por parte de Microsoft ha venido seguida de importantes subidas de precios y despidos, perjudicando tanto a jugadores como a desarrolladores. Como hemos visto en todos los sectores, la creciente consolidación del mercado y el aumento de precios suelen ir de la mano.



A medida que las empresas dominantes se vuelven demasiado grandes para preocuparse, pueden empeorar la situación para sus clientes sin tener que preocuparse por las consecuencias”.

¿El gran error de Microsoft?

La compra de Activision Blizzard le costó a Microsoft casi $68.7 mil millones de dólares, una cantidad ridícula. Desde entonces, Xbox ha sufrido de múltiples despidos, cancelaciones de proyectos, aumentos constantes a sus consolas y Game Pass, así como una pérdida de más de $300 millones de dólares por tener Call of Duty en su plataforma de suscripción.

Aunque Xbox no ha revelado si todas estas decisiones son el resultado de la compra de Activision Blizzard, es incuestionable el hecho de que Microsoft busque generar números positivos tras gastar casi $70 mil millones de dólares en los dueños de Call of Duty. De esta forma, muchos han señalado que la compañía mintió en sus previas declaraciones.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Game Pass y Xbox en general tras el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 7 el próximo mes. En temas relacionados, estas son las novedades de Game Pass. De igual forma, puedes conocer más sobre la pérdida de dinero por Call of Duty aquí.

Nota del Autor:

Queda claro que la situación en Xbox ha empeorado desde la compra de Activision Blizzard, ya sea que Microsoft busque recuperar su enorme inversión, o que la directiva simplemente no sabe cómo manejar todo lo que tienen a su disposición. Es interesante pensar en un mundo en donde esto no pasó, y quizás la situación en Xbox sea totalmente diferente.

Vía: VGC