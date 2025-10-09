El PlayStation 6 utilizaría la inteligencia artificial

En el 2025 se cumplen cinco años desde el lanzamiento del PlayStation 5 en medio de una pandemia y una crisis de chips. Si bien esta consola aún tiene mucho por mostrar, algunas personas ya quieren saber qué sucederá con el PlayStation 6. Si bien Sony no está listo para hablar por completo sobre este hardware, Mark Cerny, arquitecto del PS5, ha compartido nuevos detalles sobre el futuro de PlayStation, el cual parece involucrar la inteligencia artificial.

Por medio de un video publicado en el canal oficial de PlayStation, Mark Cerny y Jack Huynh, uno de los máximos responsables de AMD, hablaron sobre el futuro del hardware de PlayStation. Aquí, señalaron que las físicas, los sistemas de iluminación y otras características cada vez más realistas son una carga de trabajo muy alta. La solución es combinar el proceso tradicional de una imagen con los sistemas de inteligencia artificial.

El futuro del PlayStation 6

Para enfrentarse a los retos que veremos en la siguiente generación, el dúo propone tres tecnologías, las cuales están en una fase de desarrollo temprana. La primera son los Neural Arrays que rediseñan la forma en la que los distintos núcleos de la gráfica trabajan en conjunto y que permitirán mejorar de forma notable el rendimiento de la IA y el aprendizaje profundo.

La segunda es un chip con unos núcleos denominados Radiance Cores, que se encargará de gestionar las distintas tecnologías de path tracing y ray tracing para que la gráfica principal y el procesador reduzcan su carga de trabajo para hacer otras tareas. Por último, un sistema conocido como Universal Compression, que evaluará cada pieza de datos que vaya destinada a la memoria de la GPU y las comprimirá cuando sea posible, para mejorar la tasa de cuadros por segundo y la eficiencia.

El siguiente paso de PlayStation

Aunque por el momento no hay información clara, y es probable que pasen un par de años antes de tener detalles precisos, las nuevas declaraciones de Cerny dejan en claro la dirección que tomará la compañía. Todo indica a que el PSSR que encontramos en el PS5 Pro fue solo el comienzo al momento de hablar de una unión con la inteligencia artificial.

Si bien aún está por verse si estos planes tienen resultados positivos, recordemos que el gran énfasis en la inteligencia artificial, especialmente en PC, ha creado una serie de problemas al momento de hablar de rendimiento, y el PSSR no se escapa de estas acusaciones. De esta forma, quedará por ver qué hará Sony para no repetir estos errores.

Considerando los documentos filtrados, es muy probable que el PlayStation 6 esté disponible hasta el 2027 o 2028. En temas relacionados, copia de Animal Crossing llega a la PlayStation Store. De igual forma, este es el nuevo DualSense del PS5.

Nota del Autor:

Aunque es cierto que la inteligencia artificial puede ayudar a los desarrolladores en este sentido, también ha creado situaciones en donde los equipos dejan de lado la optimización para que la IA se encargue de esto, lo cual ha ocasionado varios problemas en los últimos años en PC, por lo que espero que esto no se repita con el PS6.

Vía: PlayStation