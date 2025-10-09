Confirman la Película de Minecraft 2 con día de estreno

Las aventuras en la otra dimensión continúan

Este año Warner dio en el clavo con la película de Minecraft, pues si bien el nivel de actuación en la misma no fue la mejor, y tampoco como adaptación cumplió de manera sobresaliente, al menos logró captar la atención de los fans con referencias interesantes y chistes que entiende la comunidad. Eso llevó a una recaudación importante de dinero, y teniendo como consecuencia que vamos a presenciar la segunda parte en muy poco tiempo.









La empresa ha confirmado oficialmente que Minecraft 2 ya está en desarrollo y llegará a los cines el 23 de julio de 2027. La secuela contará nuevamente con Jared Hess en la dirección, tras el éxito arrollador de la primera entrega, que conquistó la taquilla mundial. Esta noticia llega junto con la renovación de Michael De Luca y Pam Abdy como directores cinematográficos del estudio, marcando una nueva etapa para uno de los proyectos más lucrativos de la compañía.

El guion está siendo creado por el propio Jared Hess en colaboración con Chris Galletta, aunque por ahora los detalles se mantienen en secreto. Los rumores apuntan a que la historia expandirá el universo del videojuego con nuevos mundos y personajes, manteniendo el espíritu de construcción y aventura que caracteriza a la franquicia. La producción corre a cargo de Mary Parent y Cale Boyter de Legendary, junto con Roy Lee, Eric McLeod, Kayleen Walters, Torfi Frans Ólafsson y Jason Momoa, quien también forma parte del elenco.

La primera película debutó con una impresionante recaudación de $163 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, posicionándose rápidamente como el estreno más grande de 2025 en el país. Con más de $424 millones recaudados a nivel nacional y una cifra cercana a los $1,000 millones a nivel global, se convirtió en el segundo lanzamiento cinematográfico más taquillero del año, consolidando a la franquicia como un fenómeno más allá de los videojuegos.

Con el regreso de Jared Hess y el respaldo de Legendary, Minecraft 2 busca repetir, y posiblemente superar, el éxito de su predecesora. Aunque la trama aún es un misterio, la expectativa ya está en marcha para ver cómo el icónico mundo cúbico evoluciona en la gran pantalla en esta nueva aventura programada para el verano de 2027. Además, se espera que más gente de la comunidad sea incluida.

Vía: Deadline

Nota del autor: No tengo mucho interés en ver la película, pero quizá pueda ser la forma ideal de perder el tiempo.