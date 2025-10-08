Tres juegos muy extraños de SNES llegan a Switch Online

Entregas muy extravagantes

Estamos recorriendo los meses finales del año, y con eso vienen los grandes lanzamientos para las consolas de Nintendo, pero todavía quedan pocos días para poder disfrutarlos. Así que para apaciguar un poco la espera, la gran N decidió agregar a su catálogo de Switch Online algunos clásicos. Todos son de la plataforma SNES, y llama la atención, que uno de ellos nunca llegó a América y otro fue polémico del género plataformas.

Mediante un tráiler, se confirmó que Mario & Wario, Fatal Fury Special y Bubsy están llegando a la aplicación de pago oficial de la compañía de Japón. La variedad es bastante llamativa, ya que el primero experimentó con el mouse de la consola de 16 bits, el segundo pule la versión original de la entrega de peleas y el tercero es un juego en 2D que no tiene la mejor fama del mundo. A pesar de todo, cada uno dio de qué hablar en su momento.

Aquí el tráiler:

Esta es la descripción de cada uno:

Mario & Wario es un título de puzzles desarrollado por Game Freak y lanzado exclusivamente en Japón en 1993. Utiliza el accesorio Super Famicom Mouse y presenta una dinámica poco común: Wario lanza un balde sobre la cabeza de Mario (u otros personajes), y el jugador debe guiar a una hada llamada Wanda para llevarlo hasta un punto seguro sorteando obstáculos.

Fatal Fury Special es una versión mejorada de Fatal Fury 2, lanzada en 1993, que refina el sistema de combate con movimientos más fluidos, combos más accesibles y la posibilidad de elegir entre 15 personajes. Destaca por su intensidad competitiva, sus escenarios detallados y por consolidar a SNK como uno de los grandes exponentes de los juegos de pelea en la era de 16 bits.

Bubsy es un juego de plataformas lanzado en 1993 que buscó competir directamente con Mario y Sonic. Protagonizado por un lince carismático, ofrece niveles coloridos, gran velocidad de desplazamiento y una actitud “noventera” marcada por diálogos ingeniosos. Aunque recibió atención por su estilo visual, su dificultad elevada y controles imprecisos lo convirtieron en un título divisivo entre los jugadores.

Recuerda que si tienes la membresía de Switch Online más sencilla, puedes acceder a estos tres títulos. El que utiliza mouse puede ser probado con los Joy Con de Switch 2 y en la primera consola debes conectar tu accesorio mediante USB.

Vía: Nintendo

Nota del autor: Me viene de lujo la inclusión de Mario & Wario, ya que deseaba probarlo desde hace años, y la verdad, no iba a comprarme un Super Famicom solo por eso.