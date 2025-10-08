Ubisot canceló un Assassin's Creed por preocupaciones políticas

Los jugadores se quedaron sin algo ambicioso

La franquicia de Assassin's Creed no se encuentra en su mejor momento, y eso se debe a que la propia Ubisoft no tiene confianza en el desarrollo de sus juegos en general, por lo que Shadows si bien no fue un desastre, tampoco supuso el mayor de los éxitos comerciales. Y ahora, surge un nuevo reporte que indica la cancelación de un proyecto muy esperado por los seguidores, pero que no tenía forma de avanzar.

Según un nuevo informe, se canceló el proyecto el verano pasado debido, en parte, a preocupaciones relacionadas con la situación política en Estados Unidos. De acuerdo con fuentes internas, el título estaba ambientado en el período de Reconstrucción posterior a la Guerra Civil estadounidense, entre las décadas de 1860 y 1870. Su historia seguiría a un hombre negro que, tras haber sido esclavizado en el sur, se trasladaba al oeste para iniciar una nueva vida .

En la trama, el protagonista sería reclutado por la Hermandad de Asesinos y regresaría al sur del país para luchar por la justicia, en medio de un contexto marcado por el surgimiento del Ku Klux Klan. Cinco empleados actuales y antiguos de Ubisoft confirmaron estos detalles de manera anónima, destacando que el enfoque narrativo habría explorado temas complejos dentro de un momento histórico pocas veces representado en videojuegos de gran presupuesto.

Tres de estas fuentes explicaron que la dirección de Ubisoft en París tomó la decisión de cancelar el juego por dos razones principales: la reacción en línea tras la revelación de Yasuke, el samurái negro que protagonizará Assassin’s Creed Shadows, y el temor a posibles controversias relacionadas con el clima político en EE.UU. La compañía habría considerado que el contexto actual no era el adecuado.

“Me sentí terriblemente decepcionado, pero no sorprendido por el liderazgo”, declaró una de las fuentes citadas. “Cada vez toman más decisiones para mantener el statu quo político y no asumen posturas, ni riesgos, ni siquiera son creativos”. Hasta el momento, Ubisoft no ha emitido declaraciones públicas sobre este proyecto cancelado , que habría representado uno de los acercamientos más ambiciosos de la saga y daría contexto a lo que pasó en el tercer juego de la línea principal.

Vía: VGC

Nota del autor: Quizá fue la mejor decisión, más ahora que tienen presidente renovado. Aún así, ojalá le cambien la skin y lo lancen ambientado en otra era.