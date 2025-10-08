    Encuentran sospechoso easter egg en Silent Hill f

    08/10/2025 1:22 p. m.

    Los jugadores de antaño se sentirán en casa

    Hace algunas semanas salió uno de los juegos más queridos del entorno de terror, Silent Hill f, título que si bien no sigue la estructura de pasadas entregas, logra enganchar al jugador por su historia llena de intriga, así como con su atmósfera de horror que puede generar pesadillas. Sin embargo, parece no tener muchas conexiones con la historia de la saga, o al menos eso se pensaba hasta hace pocos días.


    El juegoha sorprendido a los fans con una referencia musical escondida a simple vista, que conecta directamente este nuevo título con el clásico original de la saga. El descubrimiento fue realizado por la creadora de contenido Frankielollia durante una transmisión en vivo en TikTok, en la que un espectador logró identificar un detalle que había pasado desapercibido para muchos jugadores.

    Mientras la protagonista Hinako explora la Escuela Secundaria Ebisugaoka, se puede escuchar el sonido de unas llaves tintineando antes de abrir la puerta hacia el segundo piso. En una de las habitaciones de esa planta se encuentra una partitura musical con las notas iniciales del tema principal del primer Silent Hill, lanzado en 1999. El espectador, con conocimientos musicales y una guitarra a mano, logró descifrar la melodía en directo, confirmando el guiño.

    Este detalle ha causado entusiasmo en la comunidad, ya que f ha sido concebido como un “título completamente nuevo” con pocos lazos argumentales con sus predecesores, pensado para atraer a nuevos jugadores a la franquicia. Sin embargo, este tipo de referencias musicales refuerza el legado de la serie y su identidad sonora única.

    Aunque se trata de un guiño, los fans lo han interpretado como un homenaje directo a los orígenes de la saga, especialmente a la icónica banda sonora de Akira Yamaoka, que definió el tono inquietante de Silent Hill. Este tipo de detalles refuerzan el vínculo entre el pasado y el presente de la franquicia. Además, también puede ser la promoción de que el remake viene en camino.

    Nota del autor: Definitivamente iban a existir guiños de este tipo. Me gustaría jugarlo, pero no soy tan fan del horror.

