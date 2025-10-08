    Clair Obscur: Expedition 33 recibirá importante actualización

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS08/10/2025 12:33 p. m.

    Más contenido para los fans

    Este año ha sido uno importante para juegos novatos, y entre los más llamativos tenemos a Clair Obscur: Expedition 33, RPG que tomó al mundo por sorpresa debido a su ingeniosa jugabilidad, misma en la que el usuario debe prestar atención para apretar botones en el momento correcto. Y si bien ya pasaron bastantes meses desde el lanzamiento, el equipo de desarrollo tiene buenas noticias para quienes desean más contenido.


    El juego recibirá una nueva actualización que promete añadir “un poco de sorpresa y emoción” para la comunidad, al mismo tiempo que Sandfall Interactive celebra un importante logro comercial. El juego ha superado los 5 millones de copias vendidas en todo el mundo, consolidando su éxito en múltiples plataformas. Guillaume Broche, director del título, avisó que esta actualización servirá como agradecimiento a los jugadores por el apoyo recibido desde su lanzamiento.

    Aunque los detalles argumentales son limitados,Broche dejó entrever que el nuevo contenido girará en torno a Esquie, la popular montura que se ha convertido en un fenómeno dentro de la comunidad. “Pueden esperar algo de risa y también algo de emoción”, comentó, insinuando un enfoque más ligero y entrañable para esta expansión gratuita.

    La actualización no será un DLC de gran escala, pero incluirá una nueva localización, encuentros inéditos con enemigos, batallas contra jefes para jugadores avanzados, así como nuevos skins para todos los personajes. Además, se añadirán nuevas opciones de localización para varios idiomas, entre ellos español latinoamericano, turco, tailandés, checo y ucraniano. También incorporará mejoras de calidad de vida muy solicitadas por la comunidad.

    Sandfall Interactive subrayó que esta expansión busca retribuir el cariño de los fans, ofreciendo contenido adicional sin costo. “Queremos preparar una actualización para agradecer a nuestros jugadores, porque es gracias a ellos que estamos en esta posición tan cómoda”, explicó Broche. El lanzamiento será completamente gratuito y estará disponible próximamente.

    Vía: EG

    Imagen

    Nota del autor: No he podido jugarlo por falta de tiempo. Aunque cuando lo pruebe ya tendrá hasta DLC, muy bien.

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Clair Obscur: Expedition 33 recibirá importante actualización
    Clair Obscur: Expedition 33 recibirá importante actualización
    Éstos fueron los juegos más vendidos en Estados Unidos durante agosto
    Éstos fueron los juegos más vendidos en Estados Unidos durante agosto
    Nintendo confirma a los Pikmin en Close to You
    Nintendo confirma a los Pikmin en Close to You
    Bethesda confirma evento especial de Fallout para octubre
    Bethesda confirma evento especial de Fallout para octubre
    Analista revela qué tanto ha vendido el Nintendo Switch 2
    Analista revela qué tanto ha vendido el Nintendo Switch 2
    Review – Yooka-Replaylee
    Review – Yooka-Replaylee
    Surgen más detalles del DLSS de Switch 2
    Surgen más detalles del DLSS de Switch 2
    ¿Rápidos y Furiosos 11 está en peligro de cancelarse?
    ¿Rápidos y Furiosos 11 está en peligro de cancelarse?
    Microsoft pierde millones de dólares por poner Call of Duty en Game Pass
    Microsoft pierde millones de dólares por poner Call of Duty en Game Pass
    El anime de Pokémon llega gratis a esta plataforma de streaming
    El anime de Pokémon llega gratis a esta plataforma de streaming
    Usuarios crean mods de Silksong para mayores de edad
    Usuarios crean mods de Silksong para mayores de edad
    El aumento de precio de Game Pass no afectará a todos
    El aumento de precio de Game Pass no afectará a todos
    Primer tráiler de Minecraft en Sonic Racing: CrossWorlds
    Primer tráiler de Minecraft en Sonic Racing: CrossWorlds
    El dibujo final de Dragon Ball Daima fue hecho por Akira Toriyama
    El dibujo final de Dragon Ball Daima fue hecho por Akira Toriyama
    PlayStation revela nuevo e impresionante DualSense
    PlayStation revela nuevo e impresionante DualSense
    Las Mega Ofertas de Amazon Prime en TV y Audio
    Las Mega Ofertas de Amazon Prime en TV y Audio
    Encuentran más detalles en el nuevo tráiler de Predator: Badlands
    Encuentran más detalles en el nuevo tráiler de Predator: Badlands
    ¿Cuál es el final verdadero de Clair Obscur: Expedition 33?
    ¿Cuál es el final verdadero de Clair Obscur: Expedition 33?
    Fans encuentran el verdadero significado detrás del nuevo video de Nintendo
    Fans encuentran el verdadero significado detrás del nuevo video de Nintendo
    Mejores descuentos en videojuegos para las Mega Ofertas de Amazon
    Mejores descuentos en videojuegos para las Mega Ofertas de Amazon
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo