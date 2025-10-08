Clair Obscur: Expedition 33 recibirá importante actualización

Más contenido para los fans

Este año ha sido uno importante para juegos novatos, y entre los más llamativos tenemos a Clair Obscur: Expedition 33, RPG que tomó al mundo por sorpresa debido a su ingeniosa jugabilidad, misma en la que el usuario debe prestar atención para apretar botones en el momento correcto. Y si bien ya pasaron bastantes meses desde el lanzamiento, el equipo de desarrollo tiene buenas noticias para quienes desean más contenido.





El juego recibirá una nueva actualización que promete añadir “un poco de sorpresa y emoción” para la comunidad, al mismo tiempo que Sandfall Interactive celebra un importante logro comercial. El juego ha superado los 5 millones de copias vendidas en todo el mundo , consolidando su éxito en múltiples plataformas. Guillaume Broche, director del título, avisó que esta actualización servirá como agradecimiento a los jugadores por el apoyo recibido desde su lanzamiento.

Aunque los detalles argumentales son limitados,Broche dejó entrever que el nuevo contenido girará en torno a Esquie, la popular montura que se ha convertido en un fenómeno dentro de la comunidad. “Pueden esperar algo de risa y también algo de emoción”, comentó, insinuando un enfoque más ligero y entrañable para esta expansión gratuita.

La actualización no será un DLC de gran escala, pero incluirá una nueva localización , encuentros inéditos con enemigos , batallas contra jefes para jugadores avanzados , así como nuevos skins para todos los personajes. Además, se añadirán nuevas opciones de localización para varios idiomas, entre ellos español latinoamericano, turco, tailandés, checo y ucraniano. También incorporará mejoras de calidad de vida muy solicitadas por la comunidad.

Sandfall Interactive subrayó que esta expansión busca retribuir el cariño de los fans, ofreciendo contenido adicional sin costo. “Queremos preparar una actualización para agradecer a nuestros jugadores, porque es gracias a ellos que estamos en esta posición tan cómoda”, explicó Broche. El lanzamiento será completamente gratuito y estará disponible próximamente.

Vía: EG

Nota del autor: No he podido jugarlo por falta de tiempo. Aunque cuando lo pruebe ya tendrá hasta DLC, muy bien.