Nintendo y Universal estarían trabajando en película de Donkey Kong

    El mono tomará más protagonismo

    En estos momentos la franquicia de Super Mario está más fuerte que nunca, y eso se ha visto con el anuncio de la nueva película dedicada a Galaxy que viene en camino para abril del 2026. De hecho, anunciaron el regreso de muchas voces del cast para esta entrega. Aunque llamó la atención no escuchar el nombre de Seth Rogen en ningún momento, y como es bien sabido, el actor interpreta a Donkey Kong, lo cual ha hecho sonar las alarmas en segundos.

    Nintendo y Universal podrían estar preparando su próxima gran colaboración cinematográfica, y esta vez el protagonista sería el simio antes mencionado. Según un rumor difundido por el reconocido insider DanielRPK, se habría dado luz verde a una adaptación centrada en el icónico simio, ampliando así el ambicioso plan de la gran N para llevar sus franquicias más populares a la pantalla de ensueño.

    El éxito de Super Mario Bros. La Película marcó un antes y un después en los proyectos audiovisuales de la compañía japonesa. A partir de ahí, Nintendo ha puesto en marcha diversas producciones, entre ellas la cinta inspirada en Super Mario Galaxy y la adaptación live-action de The Legend of Zelda. En este contexto, resulta lógico para muchos que Donkey Kong, quien debutó en el filme de Mario, reciba su propia aventura.

    Aunque no se han revelado detalles sobre el equipo creativo ni la historia, todo apunta a que se trataría de una producción animada, manteniendo el estilo visual que ya triunfó en cines. La popularidad de DK y su universo ofrece múltiples posibilidades narrativas, desde aventuras en la jungla hasta enfrentamientos con viejos rivales como King K. Rool.

    Por ahora, no hay confirmación oficial, pero los fans permanecen atentos a futuros anuncios. De concretarse, la película de Donkey Kong podría consolidar aún más la presencia del universo Nintendo en el cine y continuar el impulso generado por el éxito de Mario. A eso se suma, que el último juego del personaje ayudó a forjar más popularidad.

    Vía: GN

    Nota del autor: Creo que me gustaría más una cinta de DK antes que Mario, pero seguramente hasta 2028 llegará esa producción.

