Primer vistazo a John Lithgow como Dumbledore en la serie de Harry Potter

    08/10/2025 1:49 p. m.

    La serie de Harry Potter, pese a todas sus controversias, sigue en producción. En estos momentos, las filmaciones ya están en marcha y, como sucede en estos casos, las filtraciones no se han detenido. De esta forma, nuevas imágenes nos han dado el primer vistazo a John Lithgow en el rol de Dumbledore, algo que ha emocionado a más de un fan.

    En estos momentos la serie de Harry Potter se encuentra filmando en Cadgwith, Reino Unido. De esta forma, algunos fans han tenido la oportunidad de visitar los sets de grabaciones, y han descubierto a Lithgow, en su traje de Dumbledore, caminando por una playa, algo que no solo ha emocionado a más de un fan, sino que también ha creado una serie de preguntas interesantes.

    ¿Cambios en la historia?

    Si bien los detalles aún no son claros, varios fans han señalado que Dumbledore parece sustituir o acompañar a Hagrid en una escena en particular. Originalmente, el director de Hogwarts no está presente en el momento en el que el guardián de la escuela encuentra a Harry y a su familia en una isla remota. 

    De esta forma, se ha llegado a la conclusión de que la producción de HBO podría estar agregando secuencias completamente nuevas y expandiendo aquellas que los fans ya conocen. Por el momento no hay información oficial por parte de la productora respecto a este tema, y es probable que no tengamos una respuesta oficial hasta el estreno de la serie.

    Considerando que las filmaciones siguen en marcha, es muy probable que pase algo de tiempo antes de tener información más clara sobre la serie de Harry Potter. En temas relacionados, Harry Potter vuelve a los cines por su aniversario. De igual forma, Emma Watson revela por qué dejó de actuar.

