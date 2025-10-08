    Los chips SIM en México van a requerir una identificación

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS08/10/2025 3:07 p. m.

    No es un secreto que las extorsiones telefónicas son muy comunes en México. Por años, el gobierno del país ha intentado frenar este comportamiento, pero no lo han logrado efectivamente. Ahora, es turno de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, de intentar encontrar una solución a este problema por medio de un registro de los chips de SIM.

    Por medio de su conferencia matutina del día de ayer, 7 de octubre, Sheinbaum reveló sus planes para implementar un sistema de registro para los chips SIM, poniéndole fin a la compra anónima de estos productos. Con esto, cada usuario tendrá que usar su nombre para utilizar alguna línea. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “Cuando compres un chip en una tienda de conveniencia tienes necesariamente que dar tu nombre. Si en un penal llegó un celular con un chip que no sabe de quién es y puede hacer una llamada de extorsión, pues ya no la va a poder hacer, porque todos los chips van a estar identificados con personas”.

    Una medida preventiva

    Esta política forma parte de un paquete de reformas legislativas que ya incluye la creación de una Ley General contra la Extorsión. Esta norma permitirá que el delito se persiga de oficio, sin necesidad de que la víctima denuncie directamente, y dará mayores herramientas a las autoridades para intervenir comunicaciones relacionadas con fraudes o amenazas.

    Esto no es algo nuevo. Desde el pasado 1 de septiembre, Telcel, AT&T, Movistar, Bait y Altán comenzaron una prueba piloto, con la cual ahora piden una identificación oficial para la contratación de un plan. De esta forma, la nueva política llevará esto a un nuevo nivel, aunque uno más complicado de ejecutar.

    Una cosa es exigir una identificación oficial, como el CURP, al momento de solicitar un plan, y otra es hacer lo mismo, pero con un proceso más efímero, como lo es un chip SIM, especialmente considerando lo fácil que es conseguir esto. Por el momento no hay detalles claros sobre la escala de este proceso, pero es probable que pronto tengamos más información. En temas relacionados, este es el internet móvil más barato en México. De igual forma, esta es la nueva iniciativa para celulares en nuestro país.

    Imagen

    Vía: Xataka 

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Los chips SIM en México van a requerir una identificación
    Los chips SIM en México van a requerir una identificación
    Nintendo y Universal estarían trabajando en película de Donkey Kong
    Nintendo y Universal estarían trabajando en película de Donkey Kong
    Primer vistazo a John Lithgow como Dumbledore en la serie de Harry Potter
    Primer vistazo a John Lithgow como Dumbledore en la serie de Harry Potter
    Encuentran sospechoso easter egg en Silent Hill f
    Encuentran sospechoso easter egg en Silent Hill f
    Clair Obscur: Expedition 33 recibirá importante actualización
    Clair Obscur: Expedition 33 recibirá importante actualización
    Éstos fueron los juegos más vendidos en Estados Unidos durante agosto
    Éstos fueron los juegos más vendidos en Estados Unidos durante agosto
    Nintendo confirma a los Pikmin en Close to You
    Nintendo confirma a los Pikmin en Close to You
    Bethesda confirma evento especial de Fallout para octubre
    Bethesda confirma evento especial de Fallout para octubre
    Analista revela qué tanto ha vendido el Nintendo Switch 2
    Analista revela qué tanto ha vendido el Nintendo Switch 2
    Review – Yooka-Replaylee
    Review – Yooka-Replaylee
    Surgen más detalles del DLSS de Switch 2
    Surgen más detalles del DLSS de Switch 2
    ¿Rápidos y Furiosos 11 está en peligro de cancelarse?
    ¿Rápidos y Furiosos 11 está en peligro de cancelarse?
    Microsoft pierde millones de dólares por poner Call of Duty en Game Pass
    Microsoft pierde millones de dólares por poner Call of Duty en Game Pass
    El anime de Pokémon llega gratis a esta plataforma de streaming
    El anime de Pokémon llega gratis a esta plataforma de streaming
    Usuarios crean mods de Silksong para mayores de edad
    Usuarios crean mods de Silksong para mayores de edad
    El aumento de precio de Game Pass no afectará a todos
    El aumento de precio de Game Pass no afectará a todos
    Primer tráiler de Minecraft en Sonic Racing: CrossWorlds
    Primer tráiler de Minecraft en Sonic Racing: CrossWorlds
    El dibujo final de Dragon Ball Daima fue hecho por Akira Toriyama
    El dibujo final de Dragon Ball Daima fue hecho por Akira Toriyama
    PlayStation revela nuevo e impresionante DualSense
    PlayStation revela nuevo e impresionante DualSense
    Las Mega Ofertas de Amazon Prime en TV y Audio
    Las Mega Ofertas de Amazon Prime en TV y Audio
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo