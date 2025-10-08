    Celebran la transformación más impresionante de Dragon Ball

    A pesar de no tener alguna serie en circulación en estos momentos, Dragon Ball pasa por una era de gloria, ya que sus antiguos episodios se siguen emitiendo en diferentes canales así como streaming, y no se puede olvidar que los últimos videojuegos aún añaden contenido DLC. Por su parte, han surgido nuevas noticias en relación a la saga, una celebración que se relaciona a las transformaciones de los personajes.


    La saga celebra ocho años del Ultra Instinto, una de las transformaciones más icónicas de Goku y un momento que marcó un antes y un después en la franquicia creada por Akira Toriyama. Durante el arco del Torneo de Poder, el protagonista alcanzó esta nueva fase para enfrentarse a Jiren, uno de los rivales más poderosos de toda la serie. La secuencia, emitida originalmente en Japón, provocó un fenómeno global: colapsó redes sociales y se convirtió en tendencia mundial al instante.

    La forma Ultra Instinto representó una nueva cima en el desarrollo de Kakaroto, situándolo a la altura de deidades dentro del universo de Dragon Ball. A diferencia de otras fases, esta no dependía de un incremento de fuerza bruta, sino de un estado mental que permite reaccionar y atacar sin pensar, logrando una fluidez de combate inalcanzable para los mortales. Desde su debut, la técnica ha evolucionado y se ha refinado en diferentes etapas, mostrando nuevas variantes.

    La transformación se estrenó en uno de los momentos más tensos de la serie. Aunque la animación del arco fue criticada en algunos episodios, la escena del Ultra Instinto se convirtió rápidamente en uno de los hitos más recordados del anime moderno, generando millones de reacciones en redes y plataformas de video.

    Actualmente, Dragon Ball Super se encuentra en pausa. Arcos como Moro, Granola y el epílogo de la Saga de Superhéroes aún no han sido adaptados al anime. Sin embargo, Akio Iyoku, productor y presidente de Capsule Corporation, confirmó que se están desarrollando nuevos proyectos relacionados con la franquicia, y ahí podría estar el regreso del anime.

    Nota del autor: Fue una fase muy critica, pero la verdad está muy llamativa. Ojalá la sepan explotar en nuevos proyectos.

